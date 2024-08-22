Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку: день реалізації сміливих проєктів

День ідеально підходить для реалізації нових – навіть дуже сміливих і важкоздійсненних – проєктів.

Що активніше ми до них візьмемося, то швидше вдасться отримати приголомшливий результат. Головне – більше впевненості у собі та своїх силах, низька самооцінка не сприятиме трудовим досягненням, та й в особистому житті може серйозно нашкодити.

Овен

Головне в цей час – вірити в удачу, яка супроводжуватиме представників вашого знака в будь-яких – і особливо фінансових – справах, тож сміливо можна робити банківські вклади та відкривати депозити.

Телець

Спілкуючись із коханою людиною, контролюйте свої емоції та обмірковуйте кожне слово – велика ймовірність, що одне необережне висловлювання призведе до сварки, а вона – до серйозного погіршення стосунків.

Близнята

В гонитві за матеріальними благами не забувайте і про духовний складник – мир у душі вкрай важливий для того, щоб впевнено почуватися у всіх взаєминах, але особливо – в особистому житті.

Рак

Проблеми, що виникли в першій половині дня, вже пообіді вирішаться самі собою, без вашої активної участі, тож зіткнувшись із ними, не робіть різких рухів, а просто трохи зачекайте.

Лев

Гарний день для конструктивних переговорів з керівництвом, яке буде до вас прихильним, тому якщо ви давно хотіли попросити про підвищення зарплатні – кращого часу не знайти.

Діва

Сприятливий період для зустрічі з друзями, а от із романтичними побаченнями краще зачекати – негативні емоції, які відчуватиме партнер, можуть призвести до конфлікту.

Терези

Братися до нових справ можна лише в тому разі, якщо всі попередні проєкти успішно завершені, тоді вони не гальмуватимуть ваш рух і – особливо! – не тягнутимуть назад.

Скорпіон

День сприятливий для спілкування з приємними вам людьми – друзями або родичами: розмови з ними стануть не лише джерелом важливої інформації, а й налаштують на душевний лад.

Стрілець

Зірки рекомендують вам зібратися і стати серйознішими: недбалість і легковажність не дадуть можливості отримати бажаний професійний результат – найімовірніше, все відбудеться з точністю до навпаки.

Козоріг

День рекомендується присвятити особистому життю: можна освідчуватися, приймати пропозицію руки й серця, влаштовувати заручини і планувати – або зіграти – весілля, а от від роботи краще відмовитися.

Водолій

Успіх, який подарують вам цього дня зірки, торкнеться передусім професійної сфери: можливі цікаві пропозиції та досягнення домовленості з колегами-конкурентами.

Риби

День сприятливий для відновлення зв'язків із людьми з минулого, з якими ви з цілком об'єктивних причин давно не бачилися: у цей час вони самі можуть вийти на зв'язок, зателефонувавши або написавши.

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