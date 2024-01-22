Гороскоп на 23 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно виконати роботу над помилками

День, коли саме життя змушує нас виконати роботу над помилками, без якої неможливо буде рухатися далі.

Нас повертають у минуле, створюючи ситуацію, яку свого часу – давно чи нещодавно – ми не пройшли до кінця, або приводять до нас людей, взаємини з якими з якоїсь причини не були завершені. Відчуття дежавю, яке може відвідати людину, дається їй на благо – це шанс виправити становище та піти далі правильним шляхом.

Овен

Не поспішайте розпочинати роботу над новими проєктами до того, як будуть завершені ті, що були розпочаті раніше, інакше успіх як перших, так і других буде під питанням.

Телець

Не варто повертатися спогадами у минуле, навіть якщо вони викликають у вас сентиментальні емоції: намагайтеся жити нинішним днем, тим більше, що він може принести вам приємні сюрпризи.

Близнята

Не варто тісно спілкуватися з близькими людьми – рідними та друзями: сьогодні надто велика ймовірність посваритися через незначні приводи, тому бажано обмежитися необхідними контактами.

Рак

Отримавши несподівану – а тому особливо приємну – фінансову виплату, бажано не витрачати гроші одразу – великий ризик розтринькати її на речі, які згодом лежатимуть без діла.

Лев

Заведено вважати, що процес "зривання масок" викриває людей у негативному сенсі цього слова, але сьогодні все може статися з точністю до навпаки: людина може виявитися кращою, ніж ви про неї думали.

Діва

Намагайтеся – хоча представникам вашого знака це буде непросто – виявити максимум терпіння до близьких вам людей: вони не винні у своїй дратівливості – так на них вплине Місяць.

Терези

День сприятливий для виправлення скоєних раніше помилок – як на роботі, так і в особистому житті: сьогодні ви чітко зрозумієте, де звернули не в той бік, і зможете випрямити "викривлення".

Скорпіон

Відчувши, що вас накриває поганий настрій, намагайтеся відволіктися, знайшовши справу, яка заполонить усі ваші думки, – це найкращий спосіб забути про негатив і налаштуватися на позитивний лад.

Стрілець

Чим би ви не займалися – спортом чи домашніми клопотами, намагайтеся уникати серйозних фізичних навантажень: є ризик отримати травму, яка на якийсь час виб'є вас зі звичної колії.

Козоріг

Намагайтеся подолати властиву вам скупість і просто так – без жодного приводу, а просто через доброту душевну зробити подарунки близьким людям: навіть невеликий сувенір дуже їх потішить.

Водолій

Секрет успіху цього дня – постійне чергування праці й відпочинку: так ви зможете зробити навіть більше, ніж спочатку планували, і водночас остаточно не вибитися із сил.

Риби

Незважаючи на розпал трудового тижня, зірки рекомендують вам зробити перерву в роботі, присвятивши якщо не весь день, то хоча б його частину повноцінному відпочинку, найкраще – на природі.

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