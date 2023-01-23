Гороскоп на 23 січня для всіх знаків зодіаку: день потужного сплеску енергії

День потужного сплеску місячної енергії, яка може мати як позитивну, так і негативну спрямованість.
Багато залежатиме від того, чи зможе людина взяти над нею гору і використати для вирішення важливих завдань, чи вона виявиться сильнішою і потягне людину за собою, змушуючи робити вчинки, про які та згодом шкодуватиме. В будь-якому разі необхідно уникати агресії, роздратування, агресивності – загалом будь-яких негативних емоцій: вони матимуть поганий вплив на свого "автора", а не на тих, проти кого будуть спрямовані.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 січня для Овнів
Відчувши слабкість, не поспішайте пити пігулки і звертатися до лікаря: найімовірніше, йдеться про елементарну втому – добре відпочиньте, і вже завтра від нездужання не залишиться і сліду.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 січня для Тельців
Намагайтеся утриматися від різких висловлювань на адресу когось із людей у вашому оточенні, навіть якщо вам ддаватиметься, що вони на них заслужили: конфлікт, який спалахне внаслідок цього матиме серйозні наслідки.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 січня для Близнят
Енергію, яка цього дня буквально розпиратиме вас зсередини, змушуючи діяти активніше, ніж зазвичай, необхідно спрямувати в мирне русло – наприклад, на виконання своїх робочих обов'язків.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 січня для Раків
Не заганяйте образу, якої вам можуть сьогодні завдати, вглиб – таким чином ви перетворите її на міну уповільненої дії; краще одразу сказати нетактовному співрозмовникові, що він помиляється.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 січня для Левів
Роздратування, яке ви від самого ранку відчуватимете з будь-якого приводу, а іноді й без нього, може посварити вас навіть із близькими друзями, тож зірки закликають вас стримувати емоції.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 січня для Дів
Якщо у вас не буде можливості провести день на самоті, намагайтеся хоча б обмежити спілкування з близькими: підвищена конфліктність не найкращим чином позначиться на стосунках.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 січня для Терезів
Сьогодні зірки закликають вас якомога менше думати про інших і більше – про себе: згадавши, коли ви востаннє приділяли собі увагу, ви будете здивовані – виявиться, що це було дуже давно.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 січня для Скорпіонів
Проведіть день із тими, хто дратує вас найменше – наприклад, зі своїми дітьми q домашніми тваринами: так вам вдасться зберегти ментальне здоров'я, яке сьогодні може бути під загрозою.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 січня для Стрільців
Найголовніше для вас сьогодні – темп: почавши день енергійно q активно, намагайтеся не втратити його протягом дня, так ви не лише встигнете зробити все, що запланували, але й збережете душевний спокій.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 січня для Козорогів
Робочі питання, які ви маєте намір вирішити протягом дня, бажано заздалегідь об'єднати в один спільний план, дотримуючись якого, ви не відволікатиметеся і зробите все вчасно.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 січня для Водоліїв
Найважливіші справи – як професійні, так і особисті – краще запланувати на другу половину дня, у цей час енергії будуть сприятливішими – і для роботи, і для стосунків із близькою людиною.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 січня для Риб
Не найкращий день для спілкування з керівництвом, особливо якщо ви маєте намір обговорити з ним творчі чи фінансові справи: навряд чи вам вдасться сьогодні порозумітися.
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