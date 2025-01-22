Гороскоп на 23 січня для всіх знаків зодіаку: день, який готує купу випробувань для кожного

День, який, якщо вірити місячному календарю, готує купу випробувань для кожного з нас, тому важливо дотримуватися рекомендацій астрологів.

Найголовніше – нікому не бажати і, тим більше, не завдавати зла, оскільки сила бумерангу буде особливо потужною – зустріч з ним нічого доброго не несе. Дратівливість, яку ми відчуватимемо від самого ранку, може призвести до не найблагородніших вчинків, тому все, що так чи інакше пов'язане зі спілкуванням – наприклад, ділові переговори, – потрібно перенести на другу половину дня.

Овен

Розмова з близькою людиною позитивно позначиться на настрої і, як наслідок, день мине легко і приємно, тому є сенс призначати її на ранок, у крайньому разі – на першу половину дня.

Телець

Не варто відмовляти тому, хто звернеться до вас по допомогу, навіть якщо вона матиме матеріальний характер: не скупіться, тоді дуже швидко ваші доброта і щедрість будуть винагороджені належним чином.

Близнята

Той факт, що події розвиватимуться зовсім не так, як ви того чікуєте, не означає, що вони призведуть до іншого результату – до поставленої вами мети можна прийти різними шляхами.

Рак

Вирішуючи професійні питання,необхідно рухатися від простого до складного, а не навпаки: лише так вдасться встигнути все, що запланували, і з задоволенням завершити робочий день.

Лев

Обманювати небажано будь-якого дня, але сьогодні – особливо: причому це стосується як близьких, так і малознайомих вам людей: велика ймовірність, що навіть брехня, яка здається невинною, негативно вплине на вас.

Діва

Важливі професійні завдання вам сьогодні не до снаги, тому потрібно, не гаючи часу намарно, зосередитися на менш важливих проблемах, які, проте, ніхто, крім вас, вирішити не зможе.

Терези

Надмірна балакучість, яка буде властива вам сьогодні, може зіграти з вами злий жарт: ви мимоволі видасте важливий секрет, про який воліли б змовчати, тож намагайтеся менше говорити.

Скорпіон

Тим із вас, хто хоче чогось добитися від інших людей, потрібно не вимагати від них цієї послуги і навіть не просити про неї, а виявити щодо них багато уваги й доброзичливості – вони самі все зроблять.

Стрілець

Зайва балакучість ще нікого не доводила до добра – вам варто сьогодні пам'ятати про цю нехитру істину: менше говоріть, якщо, звісно, не хочете, незаслужено образити всіх, хто перебуває навколо.

Козоріг

Для представників вашого – скупуватого – знака сьогодні не лише важливо, але й вигідно виявити щедрість стосовно інших людей: чим більше ви допоможете нужденним, тим краще для вас самих.

Водолій

Професійна діяльність навряд чи принесе сьогодні очікуваний результат, тому не варто витрачати на неї час і сили – краще дозволити собі трохи відпочити, це вам не так часто вдається.

Риби

Небажано сповільнюватися на шляху до важливої професійної мети: вам може здатися, що кінця його не видно, та насправді залишилося зробити лише кілька кроків, щоправда, вони вимагатимуть зусиль.

Читайте також: