Гороскоп на 23 травня для всіх знаків зодіаку: день роздратування та агресії

День підвищеної дратівливості та агресивності, які, розпочавшись від ранку, надвечір буде наростати, як снігова куля.
Не варто відвідувати місця великого скупчення людей та з'ясовувати стосунки з незнайомими, неадекватними людьми – краще пройти повз, не встряваючи у конфлікт. Найголовніше в цей час – зберігати душевний спокій, що буде не так просто, як може здатися на перший погляд, проте виправдає себе на всі сто відсотків.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 23 травня для Овнів
Можуть підняти голову інстинкти, які підштовхуватимуть до нездорових надмірностей – наприклад, переїдання: необхідно чинити опір їм, якщо, звичайно, ви не хочете поставити хрест на своїй фігурі.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 23 травня для Тельців
Вам необхідно контролювати кожне своє слово, інакше під впливом емоцій можна буде наговорити такого, за що згодом доведеться перепрошувати – особливо це стосується близьких людей.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 23 травня для Близнят
Бажано уникати спілкування з людьми, які здатні на спалахи роздратування та агресії, особливо якщо вони будуть під впливом алкоголю – невідомо, чого від них очікувати.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 23 травня для Раків
Конфлікту, який імовірний у взаєминах із близькою людиною, можна уникнути, якщо максимально скоротити спілкування з нею: придумайте достовірний привід і перенесіть зустріч із нею на другий день.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 23 травня для Левів
День, незважаючи на його будній статус, краще присвятити відпочинку: від роботи в цей час буде вкрай мало користі, а ось відновити сили та підживитися енергією від природи чи мистецтва можна і потрібно.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 23 травня для Дів
Будьте обережні з людьми, які пообіцяють рідкісну можливість за незначну ціну придбати більш ніж цінну річ – найімовірніше, це шахраї, від "послуг" яких треба відмовитися.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 23 травня для Терезів
Новий знайомий, який – з великою ймовірністю – з'явиться у вашому оточенні у цей час, буде претендувати на важливу роль у вашій кар'єрі, а потім, можливо, і в особистому житті.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 23 травня для Скорпіонів
Не варто піддаватися спокусі закінчити важливий проєкт за кілька днів, тим більше, що до його завершення залишилося зовсім небагато — почекайте, і ви отримаєте зовсім інший — приголомшливий — результат.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 23 травня для Стрільців
Не варто хапатися за безліч справ одразу, краще визначити один — найважливіший і кращий — напрям і присвятити весь час, старання та сили на його розробку.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 23 травня для Козорогів
Чим завершиться невеликий конфлікт між близькими людьми, залежатиме тільки від вас: якщо зможете погасити його на початковій стадії, негативного впливу на моральний клімат у сім'ї він не справлятиме.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 23 травня для Водоліїв
Дослухаючись до думки інших людей, ви не тільки збережете з ними добрі приятельські стосунки, але й дізнаєтесь багато нового, що, можливо, знадобиться вам у житті.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 23 травня для Риб
Стіна нерозуміння, яка може виникнути цього дня між вами та оточенням, з великою ймовірністю завадить домовленостям – як професійної, так і особистої якості.
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