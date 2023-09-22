Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна стати жертвою шахраїв

День, коли необхідно дотримуватися максимальної обережності у всіх сферах життя й діяльності.

Найкраще взагалі залишитися вдома, але якщо такої можливості, незважаючи на вихідний день, не буде, бажано зробити лише найнеобхідніше, після чого знову сховатися в рідних стінах. Якщо цього не зробити, можна стати жертвою шахраїв, аферистів і навіть грабіжників, тож краще не наражати себе на непотрібний ризик.

Овен

Тривожні сни, які ви можете побачити цієї ночі, не обіцяють вам нічого поганого, вони – не більше ніж вплив негативної енергетики Місяця, тому не варто через них турбуватися.

Телець

Зіткнувшись з неадекватною чи агресивно налаштованою людиною, намагайтеся не відповідати на її випади взаємністю: так ви не дасте їй підживитися вашою енергією і виб'єте ґрунт у неї під ногами.

Близнята

Сьогодні треба виявити особливу увагу до незрозумілих ситуацій, які виникатимуть час від часу – за їхньою допомогою Доля може подавати вам сигнали, які є важливими підказками.

Рак

Від активної діяльності сьогодні краще відмовитися, що для вихідного дня не критично, але навіть якщо ви збиралися лише навести лад в оселі, потрібно перенести цю справу на інший час – наприклад, на завтра.

Лев

Дивитися у дзеркало сьогодні небезпечно для представників усіх знаків зодіаку, але для вас – особливо: таке милування може виявитися поганою прикметою, тож краще від нього відмовитися.

Діва

Стосовно близьких людей сьогодні – втім, як і завжди – треба ставитися з максимальним терпінням: їхні недружні випади будуть продиктовані Місяцем, тож ображатися на них не варто.

Терези

День сприятливий на наведення ладу у справах і документах: оскільки в них усе давно перемішалося, треба розсортувати папери, розкласти їх стосами і позбутися тих, термін дії яких уже сплив.

Скорпіон

Поганий настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, лише наслідок негативної енергетики місячної доби і накопиченої втоми, вже завтра від неї не залишиться і сліду.

Стрілець

Не варто чинити опір небажанню щось робити: лінощі будуть спровоковані як вихідним днем, так і енергетикою Місяця, тому можна сміливо лінуватися протягом усього дня.

Козоріг

День несприятливий для фінансових операцій, навіть якщо вони здаються вам незначними: гроші, надіслані на поповнення мобільного телефону, які підуть на інший номер, настрій вам не піднімуть.

Водолій

Не варто витрачати час на розмови з подругами телефоном і в месенджерах: після них у вас залишиться відчуття втоми та спустошеності – не найкращий стан для вихідного дня.

Риби

Привід, який вас сьогодні засмутить, через кілька днів здасться настільки дрібним і незначним, що ви не зможете згадати подробиць, тож не варто переживати.

Читайте також: