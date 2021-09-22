Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли на всіх нас нападе апатія

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли на всіх нас нападе апатія

День, коли зовнішній негатив вступає в конфлікт із нашим внутрішнім станом, що робить людей апатичними і позбавляє їх волі до життя.

Будь-які події зумовлені нашими думками, вчинками і усім попереднім життям: чим більше поганого було зроблено, тим сильніше доведеться віддуватися нинішньому дню. Від серйозних операцій, передусім фінансової властивості, краще відмовитися — їхній час ще не настав.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 вересня для Овнів

Небажано відповідати на витівки недоброзичливо налаштованих людей — нічого, крім конфлікту, який нікому не потрібен, це не принесе, так що краще холоднокровно проігнорувати їх і промовчати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 вересня для Тельців

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій — особливо тих, у яких важливий баланс: ви легко зведете дебет з кредитом, заплатите за всіма рахунками і розрахуєтеся з завислими з вікопомних часів боргами.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 вересня для Близнят

Від колег, які бажають спантеличити вас своєю роботою, сьогодні не буде відбою, ось тільки робити цього не варто: часу це заняття забере багато, а подяки — як матеріальної, так і моральної — дочекатися не вдасться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 вересня для Раків

Головне цього дня — впевнено і без сумнівів йти до досягнення мети, яку ви перед собою поставили: від вашої улюбленої тактики "крок вперед і два назад" краще відмовитися — фортуна навряд чи її підтримає.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 вересня для Левів

Кохану людину не можна обдурювати в будь-який день, але сьогодні брехня особливо небажана: вона досить швидко виявиться і взаєминам, якими ви дуже дорожите, швидше за все, може прийти кінець.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 вересня для Дів

Поповнити запас енергії, брак якої ви сьогодні будете відчувати, можна, займаючись улюбленою справою і спілкуючись з тими, у кого її завжди в надлишку — маленькими дітьми і домашніми тваринами.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 вересня для Терезів

День підходить для рішучих дій професійного плану, але — з однією умовою: кожен крок повинен бути продуманий, а його наслідки — ретельно прораховані, в іншому разі є ризик помилки і збитків.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Гороскоп на 23 вересня для Скорпіонів

День ідеально підходить для занять благодійності: чим більше добрих вчинків ви сьогодні зробите, то більша буде подяка, яку в результаті надішле вам доля.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 вересня для Стрільців

Небажано ставати до реалізації нового — складного і трудомісткого — проєкту без докладного і ретельного плану: великий ризик заплутатися і ні на крок не просунутися в роботі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 вересня для Козорогів

Всупереч знаменитій приказці мета далеко не завжди виправдовує засоби, які використовують для її досягнення: особливо це стосується негожих вчинків — від них краще відмовитися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 вересня для Водоліїв

Не варто витрачати час на обговорення чуток і пліток, якими будуть докучати вам навколишні в цей день: через кілька тижнів вони розвіються, а неприємний післясмак залишиться у вас надовго.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 вересня для Риб

День — зрозуміло, за можливості — краще провести на самоті: на жаль, спілкування з оточенням, навіть якщо йдеться про друзів і близьких, може призвести до серйозного конфлікту, вийти з якого вдасться не одразу.

Прогнози на тиждень:

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