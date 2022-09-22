Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто довіряти своєму внутрішньому голосу

День, коли інтуїція в людини розвинена настільки сильно, що значно перевершує розум.

Тому відповідаючи на важливе – як професійне, так і життєве – запитання, треба довіряти своєму внутрішньому голосу, навіть якщо здаватиметься, що його "думка" йде врозріз із раціональним поглядом на предмет. Час також сприятливий для того, щоб вирушати в різні поїздки – як ділового, так і особистого характеру.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 вересня для Овнів

Вам сьогодні небажано підписувати важливі документи, особливо якщо від них залежить ваше фінансове становище – докладіть усіх зусиль, щоб перенести цю процедуру на інший день.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 вересня для Тельців

Сьогодні – втім, як і завжди – вам не варто йти на поводі в емоцій: не стримавшись, ви можете наробити такого, про що згодом шкодуватимете, тож опануйте себе.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 вересня для Близнят

Зірки категорично не рекомендують вам хвилюватися: розхитані нерви можуть негативним чином вплинути на стан здоров'я організму в цілому, і ваше самопочуття залишатиме бажати кращого.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 вересня для Раків

Від сумних думок, під впливом яких ви часто перебуваєте (і сьогоднішній день – не виняток), відволіче мистецтво: чому б вам, наприклад, не сходити до театру чи концертної зали?

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 вересня для Левів

Позитивний настрій необхідно підтримувати протягом дня навіть штучно: поміркуйте про те, що може його покращити, і присвятіть час саме цій справі – наприклад, спілкуванню з близькими людьми.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 вересня для Дів

Люди, які вас оточують, не зможуть приховати справжніх намірів щодо вас: сьогодні ви зможете точно дізнатися, хто є справжнім другом, а хто – завуальованим недоброзичливцем.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 вересня для Терезів

День, незважаючи на свій буденний статус, ідеально вдалий для відпочинку, який, втім, необов'язково має бути пасивним: займіться тим, що наповнює вас енергією – наприклад, спортом.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 вересня для Скорпіонів

Зірки радять вам приділити час сім'ї, особливо близьким родичам: ви не лише виконаєте свій обов'язок, але й отримаєте цінну пораду, засновану на їхньому багатому життєвому досвіді.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 вересня для Стрільців

Не варто займатися тим, що навіює на вас тугу – наприклад, побутовими клопотами: присвятіть день своєму хобі – воно налаштує вас на позитивний лад, до того ж вдасться зробити милу інтер'єрну дрібницю.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 вересня для Козорогів

Знайти відповідь на важливе життєве запитання вдасться тим, хто зможе відмовитися від реалій дня і побути наодинці з собою: спілкування з близькими не дасть зосередитися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 вересня для Водоліїв

Від роботи відмовлятися не варто, але й перевантажуватися небажано: спробуйте знайти золоту середину, яка дозволить вам повсякчас бути у справі та водночас економити сили й енергію.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 вересня для Риб

Вам сьогодні бажано якомога менше розмовляти, інакше ви ризикуєте наговорити зайвого людям зі свого оточення: когось ви таким чином образите, а комусь ненавмисне вибовкаєте важливу таємницю.

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