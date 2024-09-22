Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків зодіаку: день припливу креативної енергії

Символом нинішнього дня є Пегас – натхнення, яке відвідає в цей час усіх, включно зі стовідсотковими технарями, дасть можливість реалізувати будь-які – навіть найскладніші – проєкти. Найважливіше цього дня – не згаяти шанс та отримати користь від припливу креативної енергії, оскільки на наступний доведеться чекати щонайменше місяць – до наступного аналогічного місячного дня.

Овен

Вітатиметься якість характеру, за яку вас зазвичай лають – завзятість: як би люди навколо не намагалися переконати вас у тому, що ви чините неправильно, наполягате на своєму – тоді перемога буде на вашому боці.

Телець

На ситуацію, яка складатиметься зовсім не так, як ви того очікували, необхідно подивитися відповідно – з іншого, незвичного погляду: виявиться, що її можна використовувати з користю для себе.

Близнята

Намагайтеся не обманювати близьких людей навіть у дрібницях: брехня цього дня дуже швидко буде викрита, що призведе до тріщини у взаєминах – найімовірніше, відновити їх у колишньому обсязі вже не вдасться.

Рак

Важливо з особливою увагою поставитися до нових знайомств: людина, яка з'явиться у вашому оточенні в цей час, найвірогідніше, має виконати особливу – позитивну – роль у вашому житті.

Лев

Не варто відмовлятися від професійної пропозиції лише тому, що вона здасться вам малоцікавою – згодом ви зміните свій погляд на цей проєкт у кращий бік, тож не варто поспішати.

Діва

Зміни, які розпочнуться у вашому житті цього дня, спочатку можуть здатися незначними, та це не так – згодом вони набудуть глобального масштабу, який вас здивує.

Терези

Обстоюючи свою правоту, не робіть того, за що згодом доведеться червоніти: хоч би яким був співрозмовник, намагайтеся в жодному разі не підвищувати голос і використовуйте винятково "парламентські" висловлювання.

Скорпіон

Успіх супроводжуватиме вас у всіх сферах, та особливу увагу потрібно звернути на фінанси: насамперед зірки рекомендують вам укладати угоди, які в перспективі обіцяють серйозні дивіденди.

Стрілець

Бажання прийти на допомогу тим, хто цього потребує, звісно, заслуговує на схвалення, проте не варто робити цього на шкоду власним інтересам – кому стане легше від того, що ви пожертвуєте собою?

Козоріг

Зустріч з людиною з минулого, яка можлива цього дня, принесе не лише приємні спогади та емоції, а й підкаже вихід із ситуації, над вирішенням якої ви давно розмірковуєте.

Водолій

Нинішній день сприятливий для важливих ділових переговорів, від яких багато залежить як у професійних, так і у фінансових питаннях, тож розумно буде розпочати їх саме в цей час.

Риби

На перспективну професійну пропозицію, яку можуть зробити вам у цей час, потрібно погоджуватися без роздумів: такого вдалого шансу може й не статися – як найближчим часом, так і загалом.

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