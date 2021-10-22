Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день, коли кожна дрібниця буде мати значення

Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день, коли кожна дрібниця буде мати значення

День, коли будь-які події не відбуваються просто так — вони відображають внутрішній світ людини: його прагнення, проблеми і радості.

Навколишній світ подібний до дзеркала, з уваги якого не вислизає жодна — навіть незначна — дрібниця, тому дуже важливо звертати увагу на події, які будуть відбуватися в цей час, і прислухатися до думки людей, які є авторитетами в тій чи іншій сфері — як в професії, так і в особистому житті.

Овен (21.03 — 20.04)

Гороскоп на 23 жовтня для Овнів

До непослідовності оточуючих, у яких, як кажуть в народі, сьогодні буде сім п'ятниць на тижні, необхідно ставитися з розумінням — їхня поведінка не більш ніж вплив Місяця, який скоро зійде нанівець.

Телець (21.04 — 21.05)

Гороскоп на 23 жовтня для Тельців

День сприятливий для покупок для дому — від побутової хімії до текстилю і прикрас: всі придбання виявляться на рідкість вдалими, а деякі ще й дістануться вам за вигідною — акційною — ціною.

Близнята (22.05 — 21.06)

Гороскоп на 23 жовтня для Близнят

День, коли не варто перебувати в центрі загальної уваги — краще відійти в тінь, де ви зможете спокійно спостерігати за поведінкою оточуючих і робити з цього важливі висновки.

Рак (22.06 — 22.07)

Гороскоп на 23 жовтня для Раків

Цього дня в суперечках, всупереч розхожій думці, буде народжуватися не істина, а конфлікти, вибратися з яких буде вельми непросто, так що краще в них не вступати.

Лев (23.07 — 21.08)

Гороскоп на 23 жовтня для Левів

Особливе задоволення принесе спілкування з маленькими дітьми — навіть якщо у вас поки немає своїх, пограйте і поговоріть з малечей родичів або сусідів: ви зможете зарядитися позитивною енергією на місяць вперед.

Діва (22.08 — 23.09)

Гороскоп на 23 жовтня для Дів

Відчувши нездужання, ні в якому разі не займайтеся самолікуванням — необхідно одразу ж звернутися до лікаря, тоді недуга не буде довго докучати вам — через пару днів ви знову будете здорові.

Терези (24.09 — 23.10)

Гороскоп на 23 жовтня для Терезів

З понеділка можна приступати до реалізації нового проекту, але спершу потрібно ще раз прорахувати всі доводи за і проти, тільки в такому випадку ви зможете розраховувати на сприятливий результат.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Гороскоп на 23 жовтня для Скорпіонів

Необхідно буде подолати лінь, яка буде переслідувати вас із самого ранку, в іншому випадку день можна буде вважати безнадійно втраченим — як з професійної, так і з побутової точки зору.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Гороскоп на 23 жовтня для Стрільців

Спокуса посваритися з ким-небудь з оточуючих, хто — як вам здасться — косо на вас подивиться, буде великою, але краще їй не піддаватися — наслідки конфлікту можуть бути непередбачуваними.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Гороскоп на 23 жовтня для Козорогів

Взаємини з друзями легко можна буде зіпсувати, якщо почати згадувати минулі образи — не варто робити цього навіть жартома, оскільки сварка може — як на гріх! — спалахнути знову.

Водолій (21.01 — 18.02)

Гороскоп на 23 жовтня для Водоліїв

День сприятливий для роботи по дому, ось тільки братися за серйозні справи — у вигляді ремонту або генерального прибирання — не варто, користі від них все одно не буде, а ось перебрати речі, замінивши літні на зимові, можна і потрібно.

Риби (19.02 — 20.03)

Гороскоп на 23 жовтня для Риб

Розмова з коханою людиною, яка вірогідно цього дня, може початися з дрібниць, а закінчитися серйозними речами аж до пропозиції руки і серця — будьте готові до такого розвитку подій.

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