Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку: день морального перетворення

Час морального перетворення, коли людина стає іншою і по-іншому починає дивитися на навколишній світ і людей у ньому.

Необхідно думати лише про духовне і душевне, матеріальне краще в цей час залишити осторонь – навіть про побутові та господарські проблеми необхідно забути, все одно вирішити їх сьогодні не вдасться. Відповісти на важливі життєві запитання допоможе не розум, а інтуїція. Можна – і потрібно – займатися самоосвітою, знання легко засвоюватимуться і вкладатимуться у вже наявну картину світу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 жовтня для Овнів

Відволіктися від побутових турбот і суєти, які, як завжди, навалюються у вихідні, можна буде за допомогою медитації та духовних практик – це дозволить не лише заспокоїтися, а й запастися енергією на тиждень наперед.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 жовтня для Тельців

Як би не складалися обставини протягом дня, представникам вашого знака необхідно стримуватися: не можна реагувати на провокації, які можуть набути форми як слів, так і дій.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 жовтня для Близнят

Не варто, подібно до героя п'єси Нечуй-Левицького, гнатися за двома "зайцями" одночасно, навіть якщо йтиметься лише про домашні справи – всі починання наперед виявляться провальними.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 жовтня для Раків

Необхідно утриматися від з'ясування стосунків із близькими людьми: вирішити проблеми, які у вас існують, сьогодні все одно не вдасться, а ось посваритися можна буде серйозно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 жовтня для Левів

День необхідно присвятити наведенню ладу – в будинку, на робочому столі і в думках: позбавтеся речей, що віджили своє, документів і переконань – вони заважають вам прийняти нове і гальмують ваш рух вперед.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 жовтня для Дів

Спілкуючись із людьми – навіть дуже неприємними – залишайтеся спокійними, стриманими і, як наслідок, тактовними: зневага ще нікому не допомогла з честю вийти з непростої життєвої ситуації.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 жовтня для Терезів

Використовуйте будь-який шанс для того, щоб помиритися з людиною, яку ви образили: сьогодні вона налаштована виключно миролюбно, тому пробачить усе, що ви – спеціально чи ненавмисно – їй зробили.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 жовтня для Скорпіонів

День – добре, що він вихідний – бажано провести вдома, у тиші, спокої та самотності: так вам вдасться ні з ким не посваритися, а це сьогодні – найважливіше та найпотрібніше, що ви маєте зробити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 жовтня для Стрільців

Не можна виливати на близьких негативні емоції, що накопичилися у вас – спробуйте якось приборкати свій нестерпний характер, який може завести вас занадто далеко.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 жовтня для Козорогів

Важливе життєве рішення особистого характеру, яке сьогодні стане на порядку денному, прийде до вас само собою – ніби спуститься зверху, тож не варто хвилюватися через нього.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 жовтня для Водоліїв

День бажано присвятити побутовим клопотам, для яких нинішній – вихідний – день – ідеально вдалий, до того ж вони відвернуть вас від сумних, але набридливих думок, які можуть долати від самого ранку.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 жовтня для Риб

День сприятливий для зміцнення особистих і сімейних стосунків: що більше уваги ви сьогодні приділите коханій людині, дітям або літнім родичам, то міцнішим і щасливішим буде ваше оточення.

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