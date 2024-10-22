Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку: день мудрості та давно отриманих знань

День мудрості та давно отриманих знань, які стануть доступними та допоможуть вирішити будь-які, навіть дуже складні, завдання.

У такий час значно посилюються розумові та інтелектуальні здібності, що уможливлює вирішення важливих завдань такого типу. Також у цей час можна зустрічатися з друзями, призначати романтичні побачення, відвідувати родичів – особливо літніх: спілкування з ними принесе не тільки задоволення, а й користь у вигляді важливої і справді цінної поради.

Овен

Тим з вас, хто перебуває у пошуках роботи, не варто відповідати згодою на першу ж пропозицію: ви гідні більшого і, якщо виявите терпіння і трохи зачекаєте, знайдете щось набагато вигідніше.

Телець

Можна готуватися до іспитів, атестації на роботі, а також – якщо ви є артистом – працювати над новою роллю: сьогодні вдасться без особливих зусиль завчити напам'ять величезні масиви тесту будь-якого характеру.

Близнята

Головними ворогами успішної роботи сьогодні стануть лінощі та неуважність: перші можна – і потрібно – подолати зусиллям волі, впоратися з другою допоможе не лише корисне, а й приємне заняття, тобто хобі.

Рак

Хто б не звернувся до вас сьогодні за допомогою, намагайтеся не відмовляти, навіть якщо вона вимагатиме від вас значних зусиль – невдовзі вже вам доведеться попросити цю людину про сприяння.

Лев

Інформація, яку ми мимохіть отримаєте сьогодні, може виявитися дуже важливою, тому відмахнутися від неї, визнавши дріб'язковою та незначною – велика помилка, намагайтеся її не зробити.

Діва

Вирішення глобальних професійних завдань на сьогоднішній день краще не планувати – впоратися з ними ви однаково не зможете, тому має сенс зосередитися на проміжних – не найважливіших – проєктах.

Терези

Намагайтеся дати гідну відсіч тому, хто захоче використовувати вас у своїх – корисливих – інтересах: якщо людині потрібна ваша допомога, нехай попросить про неї, а не маніпулює вами нишком.

Скорпіон

Не варто зупинятися на шляху до досягнення важливої для вас професійної мети, до якої залишилося кілька кроків: зачекайте, поки відкриється друге дихання, і дійте далі.

Стрілець

Потрібно наводити лад на всіх рівнях навколишнього простору – від робочого столу до дому та присадибної ділянки, якщо вона у вас є: таким чином ви відкриєте шлях для позитивної енергії, яка покращить життя.

Козоріг

Здійснивши добрий вчинок, не чекайте на подяку від людини, якій допомогли – її не буде: бумеранг благодійності, на який ви можете розраховувати, обов'язково прилетить, але згодом і з іншого джерела.

Водолій

Люди, які оточують вас, сьогодні будуть говорити вам тільки правду, тому якщо ви з якоїсь причини не готові її почути, не ставте їм навідні запитання — уникнути відповіді вони за всього бажання не зможуть.

Риби

День сприятливий для великих закупів — наприклад, побутової техніки, необхідність у якій назріла давно, але постійно відкладалася, сьогодні вдасться придбати саме те, про що ви мріяли.

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