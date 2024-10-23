Гороскоп на 24-25 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас очікують випробування

Через повсюдні зради руйнуються будь-які – навіть найміцніші та найтриваліші – стосунки і сім'ї, причому виправити ситуацію, "перемотавши кіноплівку" назад, зазвичай буває неможливо. Причиною такої – аморальної – поведінки є ниці інстинкти, яким будуть підвладні навіть найдуховніші та найморальніші люди, тому дуже важливо їх стримувати. Виявити силу волі потрібно і щодо дратівливості – а в деяких випадках й агресії – цих днів, вони теж не найкращим чином позначаться на взаєминах з людьми навколо.

Овен

Не варто ставити перед собою глобальні професійні завдання – досягти мети однаково не вдасться, тому бажано зосередитися на дрібних – бажано побутових – справах, до яких зазвичай не доходять руки.

Телець

Не варто з'ясовувати стосунки з близькою людиною: мирна, здавалося б, розмова дуже швидко переросте в те, що ми називаємо розбірками, а там і до серйозного конфлікту з непередбачуваними наслідками недалеко.

Близнята

Небажано близько підпускати до себе людину, яка в цей час нав'язливо намагатиметься з вами познайомитися – нічого хорошого спілкування з нею вам не принесе, тож краще оминути її стороною.

Рак

Не можна допускати не лише поганих вчинків і слів, а й недобрих думок: так, побажавши комусь зла, ви доволі швидко отримаєте його у відповідь, причому у значно більшому обсязі, що, погодьтеся, дуже неприємно.

Лев

Не найкращий час для фінансових операцій – надто велика ймовірність не стільки придбати, скільки втратити, тож – у гонитві за прибутком – легко можна буде отримати прикрий збиток.

Діва

Зі слабкостями, які цими днями будуть проявлятися особливо сильно, необхідно боротися, не дозволяючи їм розгулятися: давши їм волю, ви згодом пошкодуєте, але змінити нічого не зможете.

Терези

Як би вам хотілося втрутитися в конфлікт близьких вам людей, робити цього не варто: помирити їх, незважаючи на талант дипломата, вам однаково не вдасться, а ось посваритися з обома сторонами суперечки – цілком.

Скорпіон

У будь-якій життєвій ситуації не залучайте до вирішення важливих – як професійних, так і особистих – питань своє оточення: чужі поради вам не допоможуть, тож покладайтеся лише на себе.

Стрілець

Люди – як близькі, так і незнайомі, – які цими днями перебувають поруч з вами, можуть шалено вас дратувати: не варто надто емоційно реагувати на їхні слова та дії, інакше конфлікту не уникнути.

Козоріг

Дуже важливо максимально обережно ставитися до того, що ви казатимете: необережні слова можуть згодом дорого вам обійтися – в ці дні легко образити людину, від якої багато що залежатиме в роботі.

Водолій

Втома, яку ви можете відчути цими днями, пов'язана не лише з великим обсягом роботи, якою ви навантажили себе останнім часом, а й зі зниженням імунітету – намагайтеся знайти способи його підвищити.

Риби

Відверто говорити з малознайомими людьми небажано в будь-який час, але цими днями не можна розмовляти відверто навіть з близькими – немає гарантії, що образившись на вас за щось, вони не повернуть свої знання проти вас.

Читайте також: