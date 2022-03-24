Гороскоп на 25 березня для всіх знаків зодіаку: день болісних реформ

День серйозних – можливо, навіть докорінних – реформ, які можуть виявитися достатньо болісними.
Найголовніше сьогодні – не реагувати на можливі провокації з боку вашого оточення та зберігати душевний спокій. Велика ймовірність сварок, скандалів та конфліктів, яких необхідно уникати всіма можливими способами. Ті, хто зможуть зберегти обличчя, отримають не лише цінний досвід, а й унікальні здібності – наприклад, екстрасенсорні.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 25 березня для Овнів
Не варто піддаватися хвилинній слабкості, відмовляючись від поставленої мети: можливо, вас будуть відмовляти від її досягнення люди, яким ви довіряєте, але це той випадок, коли до них не обов'язково дослухатися.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 25 березня для Тельців
Від з'ясування стосунків із близькою людиною, навіть якщо вона на це напрошуватиметься, сьогодні краще відмовитися – ні до чого доброго воно не призведе, а лише поглибить тріщину у стосунках.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 25 березня для Близнят
Нові знайомства цього дня можуть виявитися підступними: людина, яка здалася приємною з усякого погляду, найімовірніше, насправді такою не є, тому в ній буде легко обманутися.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 25 березня для Раків
Відсутність порозуміння з людьми у вашому оточенні може стати приводом для суперечок, під час яких кожен обстоюватиме свою точку зору, не прислухаючись до співрозмовника.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 25 березня для Левів
Чужі обов'язки варто брати на себе лише в тому разі, якщо ви побачите, що людина з ними справді не може впоратися, інакше ризикуєте бути ошуканими хитрішими людьми.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 25 березня для Дів
Не варто відповідати згодою на першу-ліпшу пропозицію, яку ви можете отримати цього дня – насправді вона може виявитися не такою вже й вигідною, якою видаватиметься на перший погляд.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 25 березня для Терезів
Втрутившись у чужий конфлікт, ви можете стати ворогом для обох його сторін, тому краще без зайвих рухів – збоку – спостерігати, як і чим він закінчиться.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 25 березня для Скорпіонів
Сьогодні важко буде порозумітися будь з ким, тому будь-які переговори — як ділового, так і особистого характеру — краще відкласти хоча б на пару днів.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 25 березня для Стрільців
Агресивних та неадекватних людей сьогодні – втім, як і завжди – краще оминати стороною: наслідки «спілкування» з ними можуть виявитися неприємними та непередбачуваними.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 25 березня для Козорогів
Надмірності – насамперед, харчові – не принесуть нічого, крім шкоди: тим, хто хоче зберегти бадьорість тіла та ясність розуму, зірки радять виявляти стриманість та обмежувати себе.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 25 березня для Водоліїв
Не найкращий день для фінансових операцій, особливо якщо йдеться про благодійність та волонтерство: кошти можуть потрапити зовсім не до тих, хто їх справді потребує.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 25 березня для Риб
Необхідно стежити за кожним словом, яке вимовлятимете сьогодні: велика ймовірність – не зі злим наміром, а з необережності – сказати щось вкрай неприємне другові чи близькій людині.
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