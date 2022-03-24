Гороскоп на 25 березня для всіх знаків зодіаку: день болісних реформ

Гороскоп на 25 березня для всіх знаків зодіаку: день болісних реформ

День серйозних – можливо, навіть докорінних – реформ, які можуть виявитися достатньо болісними.

Найголовніше сьогодні – не реагувати на можливі провокації з боку вашого оточення та зберігати душевний спокій. Велика ймовірність сварок, скандалів та конфліктів, яких необхідно уникати всіма можливими способами. Ті, хто зможуть зберегти обличчя, отримають не лише цінний досвід, а й унікальні здібності – наприклад, екстрасенсорні.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 березня для Овнів

Не варто піддаватися хвилинній слабкості, відмовляючись від поставленої мети: можливо, вас будуть відмовляти від її досягнення люди, яким ви довіряєте, але це той випадок, коли до них не обов'язково дослухатися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 березня для Тельців

Від з'ясування стосунків із близькою людиною, навіть якщо вона на це напрошуватиметься, сьогодні краще відмовитися – ні до чого доброго воно не призведе, а лише поглибить тріщину у стосунках.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 березня для Близнят

Нові знайомства цього дня можуть виявитися підступними: людина, яка здалася приємною з усякого погляду, найімовірніше, насправді такою не є, тому в ній буде легко обманутися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 березня для Раків

Відсутність порозуміння з людьми у вашому оточенні може стати приводом для суперечок, під час яких кожен обстоюватиме свою точку зору, не прислухаючись до співрозмовника.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 березня для Левів

Чужі обов'язки варто брати на себе лише в тому разі, якщо ви побачите, що людина з ними справді не може впоратися, інакше ризикуєте бути ошуканими хитрішими людьми.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 березня для Дів

Не варто відповідати згодою на першу-ліпшу пропозицію, яку ви можете отримати цього дня – насправді вона може виявитися не такою вже й вигідною, якою видаватиметься на перший погляд.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 березня для Терезів

Втрутившись у чужий конфлікт, ви можете стати ворогом для обох його сторін, тому краще без зайвих рухів – збоку – спостерігати, як і чим він закінчиться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 березня для Скорпіонів

Сьогодні важко буде порозумітися будь з ким, тому будь-які переговори — як ділового, так і особистого характеру — краще відкласти хоча б на пару днів.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 березня для Стрільців

Агресивних та неадекватних людей сьогодні – втім, як і завжди – краще оминати стороною: наслідки «спілкування» з ними можуть виявитися неприємними та непередбачуваними.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 березня для Козорогів

Надмірності – насамперед, харчові – не принесуть нічого, крім шкоди: тим, хто хоче зберегти бадьорість тіла та ясність розуму, зірки радять виявляти стриманість та обмежувати себе.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 березня для Водоліїв

Не найкращий день для фінансових операцій, особливо якщо йдеться про благодійність та волонтерство: кошти можуть потрапити зовсім не до тих, хто їх справді потребує.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 березня для Риб

Необхідно стежити за кожним словом, яке вимовлятимете сьогодні: велика ймовірність – не зі злим наміром, а з необережності – сказати щось вкрай неприємне другові чи близькій людині.

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