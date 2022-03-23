Гороскоп на 24 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна потрапити до влади низинних інстинктів

Гороскоп на 24 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна потрапити до влади низинних інстинктів

День, коли людина потрапляє до влади низинних інстинктів, що може мати негативні наслідки – як для неї, так і для оточення.

Єдиний спосіб, за допомогою якого можна цього уникнути, — стриманість у всьому: від харчування та стилю одягу до манери спілкуватися з оточенням. Від спокуси з'їсти зайвий шматочок або накричати на людину, яка сьогодні особливо дратуватиме, позбутися буде складно, але – зрозуміло, за бажання – можливо.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 березня для Овнів

Спілкування з неприємними людьми – навіть якщо йдеться про важливі ділові переговори – бажано звести до мінімуму, через можливість провокацій воно ні до чого доброго не приведе.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 березня для Тельців

Найважливіше сьогодні – максимально стримувати свої емоції, які буквально вируватимуть: їх сплеск, виявившись безконтрольним, може спричинити серйозні наслідки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 березня для Близнят

Не давайте несумлінним людям сідати вам на голову, змушуючи виконувати свої обов'язки: якщо ви досі не навчилися говорити "ні", вам випаде чудова можливість це зробити.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 березня для Раків

День, коли дуже важливо стежити не лише за словами та вчинками, а й за думками: не дозволяйте злу проникнути у ваше життя навіть на ментальному рівні – це може негативно позначитися на подальшому житті.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 березня для Левів

Сьогодні дуже важливо залишатися спокійними та врівноваженими, а дотримуватися такої лінії поведінки допоможе робота: не замахуйтесь на великі справи, займайтеся дрібницями.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 березня для Дів

Властиві вам недовірливість і вразливість сьогодні можуть послужити вам недобру службу: велика ймовірність стати жертвою шахраїв, повіривши в історію про їхнє "важке життя".

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 березня для Терезів

Важливо звертати увагу на інформацію, яка надходитиме до вас у цей час: найближчим часом вона може дуже доречна, головне, систематизувати її, щоб не забути.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 березня для Скорпіонів

Небажано втручатися в чужі справи, навіть якщо вами керують винятково добрі спонукання: найімовірніше, трапиться так, що ви зробите їм ведмежу – тобто зовсім непотрібну – послугу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 березня для Стрільців

Зірки застерігають вас від спілкування з незнайомцями, особливо якщо вони втягуватимуть вас у суперечки: довести свою правоту вам все одно не вдасться, а ось стати стороною конфлікту зможете цілком.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 березня для Козорогів

Полум'я скандалу може розгорітися від будь-якої — навіть найменшої — іскри, тому необхідно старанно уникати конфліктів, вони можуть завершитися непередбачуваним чином.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 березня для Водоліїв

Не варто висувати претензії до рідних та близьких людей, навіть якщо вони у чомусь завинили перед вами: залиште процес з'ясування стосунків до кращих часів – ви завжди встигнете це зробити.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 березня для Риб

День, коли дуже обережно необхідно поводитися з фінансами: великий ризик через необережність або дурість втратити значну суму грошей, що зараз може стати дуже неприємним моментом.

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