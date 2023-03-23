Гороскоп на 24 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно готуватися до боротьби добра зі злом

День можна назвати репетицією боротьби між добром і злом, серйозна сутичка між якими станеться в інший день місячного календаря.

Незважаючи на те, що змагання між цими силами не можна назвати серйозним, дотриматися нейтралітету не вдасться – кожна людина змушена буде визначитися з тим, на якому боці вона пперебуває. Одним зі способів перемоги над злом стане підтримка гарного настрою та позитивного мислення, яке дає результати навіть тоді, коли ми в нього не віримо.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 березня для Овнів

Сьогодні потрібно віддати перевагу фізичній праці або навіть незначному навантаженню – наприклад, наведенню ладу в будинку – перед будь-якою розумовою роботою, що не лише облагородить простір навколо, але й покращить настрій.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 березня для Тельців

Спокуса показати свою крутість людям у вашому оточенні буде велика, але йти в неї на поводі не варто – сварка, до якої призведе така демонстрація, матиме серйозні наслідки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 березня для Близнят

Від алкогольних напоїв – навіть у невеликій кількості – бажано відмовитися: під впливом винних випарів ви можете здійснити необдумані вчинки, про які згодом пошкодуєте.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 березня для Раків

День сприятливий для серйозної розмови з близькою людиною, стосунки з якою останнім часом розладналися: сьогодні вам вдасться досягти розуміння навіть у найскладніших питаннях.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 березня для Левів

Представникам вашого знака сьогодні необхідно відмовитися від будь-якого хірургічного втручання, навіть якщо йдеться лише про манікюр – такі маніпуляції потрібно перенести на кілька днів.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 березня для Дів

Найкращий відпочинок для вас у цей час – зміна роду занять: це дасть змогу переключити увагу і, як наслідок, відновити сили та поповнити запас необхідної для життя й роботи енергії.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 березня для Терезів

Не час з'ясовувати стосунки з близькою людиною: сварка, яка є ймовірною цього дня – втім, як і завжди – виявиться зовсім недоречною, оскільки може призвести не просто до конфлікту, а й до розставання.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 березня для Скорпіонів

Захотівши зробити комусь зауваження, спочатку похваліть цю людину – зірки впевнені, що ви знайдете, за що – і лише потім висловлюйте свої претензії до неї, так вони швидше досягнуть "мети".

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 березня для Стрільців

Не давайте обіцянок за найменшого сумніву в тому, що ви зможете дотриматися слова, яке дали комусь: мало того, що ви змучитеся, коли зрозумієте, що виявилися неспроможними, так ще й зашкодите своїй репутації.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 березня для Козорогів

Ваш девіз на сьогоднішній день – "більше справ, менше слів": погодьтеся, що представники вашого знака не сильні в промовах, зате можуть показати себе в роботі – сьогодні не варто робити виняток із цього правила.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 березня для Водоліїв

День вдалий для важливих переговорів із керівництвом: наприкінці робочого тижня воно буде налаштоване максимально благодушно, тому задовольнить якщо і не всі ваші прохання, то принаймні більшу частину.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 березня для Риб

День, коли категорично необхідно знайти собі справу, навіть якщо потреби в роботі немає: вона відверне від сумних думок, які – з великою ймовірністю – "накриють" вас від самого ранку.

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