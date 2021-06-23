Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли буде багато спокус

День, символом якого є змій-спокусник: у людини виникає безліч спокус.

Нашу поведінку визначає не розум, а інстинкти, які можуть змусити її робити вчинки, за які вже завтра може бути соромно. Необхідно опиратися бажанню потурати своїм слабкостям, тому час сприятливий для голодування і дієт, які підуть на користь як тілу, так і душі.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 24 червня для Овнів

Людина, яку ви звикли вважати другом, може несподіваним вчинком поставити під сумнів ваші з нею добрі стосунки: не варто на неї ображатися, потрібно зробити висновки і завершити стосунки з нею.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 24 червня для Тельців

Тим з вас, у кого є діти тинейджерского віку, сьогодні необхідно особливо уважно за ними спостерігати: вони можуть потрапити під вплив непорядних людей, що може негативно позначитися на їхній поведінці.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 24 червня для Близнят

Незважаючи на те, що лінощі будуть долати вас з подвійною силою, необхідно всіляко їм протистояти: активно діяти — до того ж як на роботі, так і вдома, де завжди знайдеться поле для діяльності.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 24 червня для Раків

Енергію, якої цього дня буде в надлишку, необхідно направити на зміцнення не власного, а чужого добробуту: чим більше добра ви зробите іншим людям, тим швидше отримаєте його у відповідь.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 24 червня для Левів

Замахуватися сьогодні потрібно тільки на великі і серйозні справи — дрібнота відніме дуже багато часу і сил, але успіхом не увінчається, тому не варто витрачати себе на неї.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 24 червня для Дів

Небажано слухати чужі поради, яких сьогодні буде безліч — тільки ледачий не стане вчити вас, як чинити в ситуації, що склалася, але жити потрібно тільки своїм розумом.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 24 червня для Терезів

День категорично не підходить для роботи — толку від неї в цей день не буде, але і байдикувати теж не слід: наприклад, можна навести лад у документах — як реальних, так і віртуальних.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 24 червня для Скорпіонів

Сьогодні необхідно відмовитися від будь-яких — навіть незначних — покупок: з великою часткою ймовірності вони виявляться невдалими, тому згодом доведеться шкодувати про витрачені на них гроші.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 24 червня для Стрільців

Можливі претензії з боку рідних або друзів матимуть під собою вагомі підстави, тому замість того, щоб сперечатися і доводити свою правоту, краще дослухатися до думки людей, які бажають вам добра.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 24 червня для Козорогів

Напади гніву, які можуть "накривати" вас в цей день, будуть свідчити про те, що щось у вашому житті йде не так — необхідно проаналізувати свої помилки і за можливості виправити їх.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 24 червня для Водоліїв

День бажано провести на самоті, тільки там ви зможете обійти численні спокуси, які будуть підстерігати вас з усіх боків — в іншому разі перед ними можна і не встояти.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 24 червня для Риб

Зірки наполегливо рекомендують вам стежити за своїми словами і вчинками — занадто велика ймовірність зробити прикру помилку, про яку згодом доведеться довго шкодувати.

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