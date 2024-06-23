Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно уникати пасток, розставлених злом

День, який в астрологів користується не найкращою репутацією, оскільки вважається "сатанинським" і "диявольським".

Проте його небезпеку часто перебільшують, оскільки за правильної поведінки більшості пасток, які розставляє людям зло, можна уникнути. Обмеживши спілкування зі своїм оточенням – насамперед токсичними людьми – і провівши більшу частину дня наодинці з собою, можна буде захиститися від негативу, який несе з собою ця місячна доба.

Овен

Душевні переживання, які можуть охопити вас цього дня, легко лікуються якоюсь приємною – і корисною – справою, головне – зайняти не лише руки, а й голову, тоді до неї не лізтимуть погані думки.

Телець

Спілкування з незнайомцями необхідно уникати не лише на реальному, а й на віртуальному рівні: особливо небезпечні в цьому сенсі соціальні мережі, де під вашим дописом може залишити коментар неадекватна людина.

Близнята

Будь-які – особливо важливі – зустрічі та навіть розмови телефоном краще перенести на інший, більш вдалий час, отриманий цього дня їхній результат, на жаль, не виправдає ваших очікувань.

Рак

Велика ймовірність агресії з боку навколишніх – зокрема і близьких вам – людей, але якщо ви заздалегідь морально до неї підготуєтеся, недоброзичливцям навряд чи вдасться всерйоз вас зачепити.

Лев

Робота, незважаючи на понеділок, не принесе бажаних результатів, тому – звісно, за можливості – треба взяти відгул чи хоча б не братися до серйозних справ, а підтягнути старі "хвости".

Діва

День категорично не підходить для фінансових операцій, навіть якщо вам потрібно лише поповнити рахунок на мобільному телефоні: щось обов'язково піде не так і ви ризикуєте втратити гроші.

Терези

День сприятливий для наведення ладу в навколишньому просторі: можна, наприклад, присвятити день (або його частину) прибиранню в оселі, позбувшись непотребу, що заважає циркуляції благотворної енергії.

Скорпіон

Важливо стримувати негативні емоції, які сьогодні – як на зло! – можуть бити через край: вони не лише зіпсують ваші стосунки з людьми, а й зроблять свій внесок у порушення загальносвітової гармонії.

Стрілець

Дрібні чіпляння людей у вашому оточенні, з якими ви зіткнетеся цього дня, мають одну мету – вивести вас зі стану душевної рівноваги: не піддавайтеся на провокації, будьте вищими за це.

Козоріг

День сприятливий для очищення будинку від негативної енергетики: для цього потрібно не просто ретельно його вимити, а й дістатися до будь-якого – навіть важкодоступного – куточка, в якому може накопичуватися пил.

Водолій

Властива вам від природи чутливість цього дня може зіграти з вами злий жарт – не варто брати несправедливі слова людей навколо близько до серця, вони самі не будуть раді своєму поганому настрою.

Риби

Не варто витрачати час і сили на проєкт, участь у якому не буде зафіксована у відповідному документі – наприклад, договорі: велика ймовірність того, що вас просто використають, нічого не давши натомість.

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