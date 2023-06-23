Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли слова набувають силу

День, коли особливу – зокрема й матеріальну – силу набувають слова, тому важливо ставитися до них з обережністю.

Одним необережним словом можна смертельно – і безповоротно – образити людину, зруйнувати стосунки, змінити своє – і чуже – життя на гірше. Але можна зробити й навпаки, виключно вербальними методами принісши приємні зміни як собі, так й іншим, про що дуже важливо пам'ятати, роблячи усвідомлений вибір між добром і злом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 червня для Овнів

Зірки наполегливо радять вам відгукнутися на прохання про допомогу, з яким звернеться до вас хтось із близьких, навіть якщо вам доведеться чимось для цього пожертвувати – добро треба робити безкорисливо.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 червня для Тельців

Не варто бажати зла навіть тим, хто викличе у вас крайній ступінь роздратування: висловлене сьогодні прокляття може швидко здійснитися і так само швидко повернутися назад – навряд чи вас влаштує такий сценарій.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 червня для Близнят

Не полінуйтеся – намагайтеся морально підтримати людину, яка перебуває в депресивному стані: матеріальних дивідендів це вам, звісно, не принесе, а от моральні обов'язково потішать.

Рак (22.06 – 22.07о

Гороскоп на 24 червня для Раків

Найголовніше для представників вашого знака – вірити у свою мрію, навіть якщо здається, що шансів на її втілення в життя практично немає: якщо ви не відмовитеся від своїх намірів, будете винагороджені.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 червня для Левів

Успішними сьогодні виявляться будь-які справи, але оскільки йдеться про вихідний день, займіться вирішенням господарських питань: вам вдасться покращити свій побут практично до невпізнання.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 червня для Дів

Намагйтеся нікому нічого не обіцяти, навіть якщо вам здасться, що ви легко зможете дотриматися свого слова: велика ймовірність того, що ситуація зміниться, і вам буде нелегко зробити те, про що ви говорили.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 червня для Терезів

Сьогоднішній день, як і належить вихідному, ідеально вдалий для відпочинку, але з однією умовою: він повинен бути максимально активним, інакше вам навряд чи вдасться насититися енергією на тиждень наперед.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 червня для Скорпіонів

Сьогодні зірки наполегливо радять вам згадати про те, що чистота – запорука здоров'я: чим менше бруду й пилу буде навколо вас, тим успішнішими в усьому ви опинитеся найближчим часом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 червня для Стрільців

День сприятливий для того, щоб згадати про ідею, яку ви певний час тому засунули до довгої скриньки: настав вдалий момент для її втілення в життя – вона принесе як гроші, так і популярність.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 червня для Козорогів

Будьте чесні з собою та з людьми зі свого оточення: можливо, за допомогою брехні ви зможете досягти якихось миттєвих цілей, але згодом вигода легко може призвести до збитків.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 червня для Водоліїв

Наскільки б ви не образилися на когось зі своїх знайомих, намагайтеся стримати емоції та не діяти за принципом "око за око, зуб за зуб", особливо якщо це стосується словесних образ.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 червня для Риб

Завдання, яке вам сьогодні потрібно вирішити, не таке складне, як може здатися на перший погляд: ви легко впораєтеся з ним, головне – вірити у власні сили і не боятися.

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