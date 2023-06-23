Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли слова набувають силу

День, коли особливу – зокрема й матеріальну – силу набувають слова, тому важливо ставитися до них з обережністю.
Одним необережним словом можна смертельно – і безповоротно – образити людину, зруйнувати стосунки, змінити своє – і чуже – життя на гірше. Але можна зробити й навпаки, виключно вербальними методами принісши приємні зміни як собі, так й іншим, про що дуже важливо пам'ятати, роблячи усвідомлений вибір між добром і злом.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 24 червня для Овнів
Зірки наполегливо радять вам відгукнутися на прохання про допомогу, з яким звернеться до вас хтось із близьких, навіть якщо вам доведеться чимось для цього пожертвувати – добро треба робити безкорисливо.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 24 червня для Тельців
Не варто бажати зла навіть тим, хто викличе у вас крайній ступінь роздратування: висловлене сьогодні прокляття може швидко здійснитися і так само швидко повернутися назад – навряд чи вас влаштує такий сценарій.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 24 червня для Близнят
Не полінуйтеся – намагайтеся морально підтримати людину, яка перебуває в депресивному стані: матеріальних дивідендів це вам, звісно, не принесе, а от моральні обов'язково потішать.
Рак (22.06 – 22.07о
Гороскоп на 24 червня для Раків
Найголовніше для представників вашого знака – вірити у свою мрію, навіть якщо здається, що шансів на її втілення в життя практично немає: якщо ви не відмовитеся від своїх намірів, будете винагороджені.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 24 червня для Левів
Успішними сьогодні виявляться будь-які справи, але оскільки йдеться про вихідний день, займіться вирішенням господарських питань: вам вдасться покращити свій побут практично до невпізнання.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 24 червня для Дів
Намагйтеся нікому нічого не обіцяти, навіть якщо вам здасться, що ви легко зможете дотриматися свого слова: велика ймовірність того, що ситуація зміниться, і вам буде нелегко зробити те, про що ви говорили.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 24 червня для Терезів
Сьогоднішній день, як і належить вихідному, ідеально вдалий для відпочинку, але з однією умовою: він повинен бути максимально активним, інакше вам навряд чи вдасться насититися енергією на тиждень наперед.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 24 червня для Скорпіонів
Сьогодні зірки наполегливо радять вам згадати про те, що чистота – запорука здоров'я: чим менше бруду й пилу буде навколо вас, тим успішнішими в усьому ви опинитеся найближчим часом.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 24 червня для Стрільців
День сприятливий для того, щоб згадати про ідею, яку ви певний час тому засунули до довгої скриньки: настав вдалий момент для її втілення в життя – вона принесе як гроші, так і популярність.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 24 червня для Козорогів
Будьте чесні з собою та з людьми зі свого оточення: можливо, за допомогою брехні ви зможете досягти якихось миттєвих цілей, але згодом вигода легко може призвести до збитків.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 24 червня для Водоліїв
Наскільки б ви не образилися на когось зі своїх знайомих, намагайтеся стримати емоції та не діяти за принципом "око за око, зуб за зуб", особливо якщо це стосується словесних образ.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 24 червня для Риб
Завдання, яке вам сьогодні потрібно вирішити, не таке складне, як може здатися на перший погляд: ви легко впораєтеся з ним, головне – вірити у власні сили і не боятися.
Читайте також:
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на 19-25 червня 2023 року
- Кому пощастить у коханні від 19 до 25 червня: астрологиня назвала три знаки зодіаку
- Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 19-25 червня