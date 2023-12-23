Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків зодіаку: день доброти та співчуття

Основою цього дня – і це дуже символічно для різдвяного Святвечора – є доброта, милосердя та співчуття.

Роблячи добро іншим, допомагаючи нужденним, люди отримають відповідний бумеранг у відповідь. Головне – робити такі речі не за вказівкою, а від щирого серця, тільки в такому разі вони будуть зараховані вищими силами.

Овен

Не бійтеся співчувати людям, які – на ваш погляд – цього потребуватимуть: таке ставлення стане свідченням вашої моральної сили, щирості та чуйності.

Телець

Спалахи гніву, яким ви будете схильні цього дня, можуть не тільки ускладнити ваші стосунки з людьми, що оточують вас, але і негативно вплинути на ваше власне здоров'я.

Близнята

Приплив сил, який ви сьогодні відчуєте, найкраще витратити на активний відпочинок: якщо – через теплу погоду – не буде можливості зайнятися зимовими видами спорту, хоча б прогуляйтеся швидким кроком.

Рак

Відчувши, що на вас накочує жалість до себе, згадайте про тих, кому – з об'єктивних причин – набагато гірше, ніж вам: надавши їм посильну допомогу, ви відчуєте, як з вашої душі впаде величезний тягар.

Лев

Не варто передавати іншим людям чутки про ваших спільних знайомих і, тим більше, не пліткувати самим – ваші слова обов'язково передадуть тим, кого вони стосуються, а ви наживете собі ворога в їхньому обличчі.

Діва

Робити нібито добрі справи з корисливих спонукань небажано будь-якого дня, але сьогодні – особливо: однаково вам не вдасться обдурити ні інших, ні, тим більше, себе – краще чесно зізнатися в тому, що шукаєте вигоду.

Терези

Сьогодні ви – несподівано для себе – зрозумієте, чому розладналися ваші стосунки з близькою людиною: найімовірніше, ви припустилися помилки, яку ще не пізно виправити – не пропустіть цей шанс.

Скорпіон

Хтось із друзів може попросити вас про допомогу, яка полягатиме в необхідності уважно вислухати і дати слушну пораду – зробіть те, про що вас просять, адже це зовсім нескладно.

Стрілець

Частка самокритики не завадить навіть такій самовпевненій людині, як ви, ось тільки не варто заходити в цьому процесі надто далеко: цілком достатньо визнати помилку і зробити з неї висновки.

Козоріг

Вашому практичному і – вибачте! — прагматичному знаку важко буває відірватися від землі до висот духу, але сьогодні прекрасний привід зробити це — напередодні Різдва про матеріальне можна забути.

Водолій

Помиритися з близькою людиною допоможе подарунок, який логічно зробити на свято — можливо, скромний, але обов'язково підібраний саме для неї, з урахуванням його симпатій, захоплень уподобань.

Риби

До дратівливості з боку близьких людей сьогодні потрібно поставитися з розумінням, оскільки вона продиктована не їхнім внутрішнім станом, а впливом Місяця, а отже, скоро минеться.

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