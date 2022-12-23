Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків зодіаку: день відпочинку й релаксу

Нинішній день варто – як і належить вихідному – провести у спокої, відпочинку й релаксі.

Що менше активних дій буде вжито в цей час, то краще – як для організму людини, так для стану її справ. А ось розумову діяльність ніхто не може нам заборонити, тому час оптимально вдалий для обмірковування планів на майбутнє, оскільки саме сьогодні на думку спадуть найгеніальніші ідеї щодо того, як покращити своє становище у професії та особистому житті.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 грудня для Овнів

Не варто сперечатися зі своїми домашніми щодо вирішення – чи не вирішення – дрібних побутових питань: повірте, вони не варті тієї енергії, яку ви на цей конфлікт витратите.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 грудня для Тельців

Емоцій найрізноманітнішої властивості – як позитивної, так і негативної – сьогодні буде багато, тож дуже важливо для представників вашого знака контролювати їх – вирвавшись на волю, вони можуть завдати клопоту.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 грудня для Близнят

Можливо, сьогодні ви почуєте від когось із близьких образливі слова: не витрачайте час на "пережовування" негативу – вже завтра ви забудете про інцидент, а нервові клітини відновити, як відомо, не вдасться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 грудня для Раків

Перш ніж щось придбати, добре подумайте над тим, чи дійсно ви зараз потребуєте цієї речі – цілком можливо, що гроші будуть витрачені вами даремно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 грудня для Левів

День ідеально вдалий для догляду за собою, тим більше, що ви давно нічим схожим не займалися: в будь-якій ситуації не можна занедбувати себе – потрібно стежити за тим, аби зовнішній вигляд був бездоганним.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 грудня для Дів

Тим представникам вашого знака, які давно замислюються про зміну роботи, можна присвятити день вивченню сайтів із відповідними пропозиціями: може бути дуже приваблива вакансія.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 грудня для Терезів

Не варто розповідати про свої плани – як професійні, так і особисті – навіть тим людям, яким ви довіряєте цілком і повністю: висловлені вголос, наміри не вдасться втілити в життя.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 грудня для Скорпіонів

Представників вашого знака – на відміну від інших – енергія буквально переповнюватиме: постарайтеся використовувати її виключно з мирною метою – наприклад, на генеральне прибирання в будинку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 грудня для Стрільців

День, коли ніжити себе не лише можна, а й потрібно: перегляньте улюблений фільм, прийміть ванну з травами, приготуйте, зрештою, щось смачненьке – про зайві калорії можете не турбуватися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 грудня для Козорогів

Дзвінок від старого друга-приятеля, з яким ви давно не спілкувалися, виявиться для вас дуже важливим – зверніть увагу на факти й відомості, які ви з нього отримаєте: вони стануть вам відомі не просто так.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 грудня для Водоліїв

Не примушуйте себе до виконання своїх обов'язків, навіть якщо йтиметься лише про домашні справи: якщо сьогодні вам захочеться відпочити, не відчувайте докорів сумління з цього приводу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 грудня для Риб

Подумайте про те, чого не вистачає для того, щоб ваше особисте життя стало гармонійним: можливо, варто в чомусь поступитися своєму партнерові – прикро, коли стосунки страждають від якоїсь не вартої уваги нісенітниці.

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