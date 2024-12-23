Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків зодіаку: день, який має потужну енергетику

Нинішній день має потужну енергетику, яка сама собою є нейтральною.

Оскільки заряду – як позитивного, так і негативного – ми надаємо їй самі, дуже важливо максимально обережно поводитися з думками, словами і вчинками – вони мають бути лише хорошими. Водночас під категоричною забороною перебувають лінощі й пасивність. Втрачені сьогодні можливості – передусім професійного плану – повернути вже не вдасться, тому вони залишать після себе відчуття глибокого жалю.

Овен

Щоб убезпечити себе від негативу з боку людей навколо, які в цей час можуть бути вкрай неадекватними, необхідно відмовитися від поганих думок і – особливо! – вчинків, вони можуть дорого вам обійтися.

Телець

Не варто спілкуватися з малознайомими людьми, навіть якщо вам потрібно буде по роботі: невідомо, чого можна від них очікувати – як у моральному, так і у фізичному плані, тжу краще не ризикувати.

Близнята

Не найкращий день для романтичного побачення, навіть якщо його було призначено заздалегідь: будь-яка дрібниця, на яку в інший час ви не звернули б уваги, сьогодні може стати приводом для серйозного конфлікту.

Рак

Втома, яку ви можете відчути цього дня, як не дивно, "лікуватиметься" роботою: щоправда, вона має бути улюбленою – тобто вашим хобі, яке, як завжди, позбавить вас негативних емоцій.

Лев

Не варто втручатися в чужий конфлікт, навіть якщо такий вчинок буде продиктований добрими намірами – бажанням примирити протиборчі сторони: у відповідь ви можете потрапити під подвійний удар.

Діва

Будь-яка пропозиція отримати щось, нічого для цього не роблячи, має вас насторожити: саме час згадати про те, що безкоштовний сир зазвичай лежить у мишоловці, і відмовитися від "привабливої" пропозиції.

Терези

Не поспішайте висловлювати свою думку і, особливо, давати поради, поки вас про це не попросять – найімовірніше, ваш співрозмовник вже й сам визначився з тим, як йому вчинити, а вашу поведінку визнає нав'язливою.

Скорпіон

Від роботи над серйозними проєктами цього дня краще відмовитися – час сприятливий для доведення до розуму вже розпочатих справ, не варто також підписувати важливі контракти та укладати серйозні угоди.

Стрілець

Зустріч із друзями, навіть ви не бачили їх багато місяців, а то й років, краще перенести на інший час – сьогодні все складатиметься зовсім не так, як ви розраховуєте, тож не варто ризикувати добрими взаєминами.

Козоріг

Сьогодні саме той день, коли ініціатива може бути покараною: начальство, найімовірніше, буде не в настрої, тому підходити до нього з новими ідеями та пропозиціями не варто – можна завалити справу на корені.

Водолій

Не варто нехтувати професійними обов'язками: незважаючи на те, що особливих ділових проривів у цей час не передбачається, зробити все треба так, щоб навіть найсуворіше начальство не стало чіплятися.

Риби

Незважаючи на бажання пройтися магазинами і закупитися на свята, не варто цього робити саме цього дня: по-перше, ви не встигнете придбати все, що вам потрібно, а по-друге, в метушні візьмете щось прострочене.

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