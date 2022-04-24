Гороскоп на 24 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зберігати душевний спокій

Гороскоп на 24 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зберігати душевний спокій

День тріумфу інстинктів, які можуть штовхати на необдумані вчинки, за які згодом буде соромно.

Втім, цього можна буде уникнути, якщо зберігати душевний спокій: треба визнати, що зробити це виявиться справою непростою, але витрачені зусилля себе виправдають – негатив, не вирвавшись назовні, дозволить не лише залишатися у доброму настрої, а й не зіпсує стосунків із оточенням. З цією ж метою не варто вступати в конфлікти – розпочавшись сьогодні, вони можуть продовжитись довго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 квітня для Овнів

Захистити себе від негативу навколишнього світу і людей, які його населяють, можна буде, відмовившись від спілкування з останніми: чим менше злих слів ви почуєте, тим легше буде у вас на душі.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 квітня для Тельців

Головне сьогодні – контролювати свої слова: під впливом хвилинного роздратування можна сказати щось таке, що не виправиш навіть численними вибаченнями.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 квітня для Близнят

У вашому оточенні – з великою ймовірністю – опиняться люди, які захочуть вивести вас із себе та енергетично підживитися вашими емоціями – не варто піддаватися на їхні провокації.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 квітня для Раків

Занепад сил, який ви можете відчути сьогодні, буде зумовлений не хворобами, а втомою – нинішній день надзвичайно сприятливий для відпочинку, відновлення та релаксу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 квітня для Левів

Не варто вступати в дискусії з людьми, які з якоїсь причини вам неприємні: намагаючись переперечити їх, ви можете "завестися" з напівоберту і витратити час та сили без жодної користі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 квітня для Дів

Недовірливість і вразливість, які будуть властиві вам у цей час, легко можуть зробити вас пішаком у чужих руках – щоб такого не сталося, краще не спілкуватися з малознайомими людьми.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 квітня для Терезів

Важливо бути максимально обережними, висловлюючи побажання іншим людям, навіть якщо вони заслуговують на негативне ставлення: все, що буде сказано на чиюсь адресу, повернуться бумерангом.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 квітня для Скорпіонів

День, коли люди, які вас оточують, мимоволі – через обставини – знімуть маски, внаслідок чого ви зможете побачити їхнє істинне обличчя: у когось воно буде гірше, а когось і краще, ніж те, до якого ви звикли.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 квітня для Стрільців

Незважаючи на свято, від зустрічей із друзями та рідними краще відмовитись: велика ймовірність того, що – особливо під впливом винних пар – ви наговорите одне одному зайвого, що надовго погіршить стосунки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 квітня для Козорогів

Незважаючи на властивий вам трудоголізм, зірки закликають вас хоча б цього святкового дня зробити перерву, все одно пуття від докладених зусиль ви не побачите, так що краще перевести дух і відпочити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 квітня для Водоліїв

День, коли сварка з найсерйознішими наслідками може виникнути – як полум'я спалахує з іскри – з будь-якої дрібниці, тому необхідно продумувати кожне своє слово, не кажучи вже про дії.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 квітня для Риб

Хоч би як вам хотілося зайнятися якоюсь роботою – як професійної, так і побутової властивості – робити цього не варто, тому краще присвятити час відпочинку – сили вам знадобляться вже завтра.

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