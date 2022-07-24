Гороскоп на 24 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відпочивати та набиратися сил

День несприятливий для вирішення серйозних питань – його енергетика надто слабка для цього.

Добре, коли він припадає на вихідний, оскільки цей час необхідно присвятити відпочинку та релаксації. Від різких порухів тілом в цей час краще відмовитися, зате можна – і потрібно – займатися улюбленою справою, відпочивати і набиратися сил на майбутнє.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 липня для Овнів

Найголовнішим ворогом у цей день для вас стане поспіх: будь-якою справою необхідно займатися не поспішаючи, лише так можна буде уникнути неприємних помилок.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 липня для Тельців

Не варто нав'язувати близьким свій – як професійний, так і життєвий – досвід, однаково він нікого і нічому не навчить: дозвольте людям самим пробувати і помилятися – цього ніяк не уникнути.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 липня для Близнят

Не дозволяйте собі некоректних висловлювань на адресу людей навколо, навіть якщо об'єктивно вони будуть заслуговувати на таке ставлення – будьте вищим за рівень, на якому вони знаходяться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 липня для Раків

Настрій сьогодні вам піднімуть домашні клопоти: представники вашого знаку понад усе люблять і цінують свій дім, тож справи, що дозволяють зробити його ще затишнішим і комфортнішим, зроблять вас щасливішими.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 липня для Левів

Зірки сьогодні накладають категоричне табу на інтелектуальну діяльність – пороху в цьому сенсі вам все одно вигадати не вдасться, тож краще зосередитися на тому, що ви робите руками.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 липня для Дів

Найкращою справою для вас сьогодні стане монотонна робота – наприклад, в'язання: воно допоможе вам зосередитися на вирішенні важливих життєвих питань – відповідь на них прийде під звук ваших спиць.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 липня для Терезів

Тим із вас, кого засмучує сварка з близькою людиною, варто випробувати найвдаліший спосіб для примирення – просто взяти і зателефонувати їй.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 липня для Скорпіонів

Зірки застерігають вас від критики на адресу вашого оточення: нескладно припустити, що їм це не сподобається, особливо якщо принагідно ви вирішите пожартувати – найімовірніше, ваш гумор виявиться злим.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 липня для Стрільців

Від будь-яких серйозних справ, навіть якщо це стосуватиметься побутових турбот, цього дня краще відмовитися, приділивши час чомусь незначному, можливі помилки в чому не становитимуть жодної небезпеки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 липня для Козорогів

Сьогодні Всесвіт, доля чи підсвідомість – потрібне підкреслити – подаватимуть вам знаки, на які треба звернути пильну увагу: вони допоможуть вам розробити правильну лінію поведінки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 липня для Водоліїв

В тому, що найкращим відпочинком є зміна роду діяльності, ви зможете переконатися на власному досвіді, водночас від розумового навантаження потрібно переходити до фізичного – і навпаки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 липня для Риб

Небажано спілкуватися з неприємними вам людьми – інших результатів, окрім втрати енергії, цей процес вам не принесе: краще провести день на самоті, ніж зіпсувати собі настрій.

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