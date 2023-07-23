Гороскоп на 24 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли сни будуть пророчими

День сприятливий для будь-яких дій, які прикрашають і поліпшують навколишній простір.

Братися можна лише за ті проєкти, які спрямовані на творення, від будь-якої руйнації, навіть якщо потрібно розчистити "майданчик" для чогось нового, сьогодні краще відмовитися. Також цього дня необхідно звернути пильну увагу на сни – вони, найімовірніше, виявляться пророчими.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 липня для Овнів

Не варто ігнорувати знаки, які сьогодні надсилатиме вам Всесвіт, інакше він може й образитися, і наступного разу не попереджатиме про можливі життєві зміни.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 липня для Тельців

Щоб помиритися із близькою людиною, необхідно визнати, що ви помилялися, і вибачитися, інакше вашим давнім – і добрим – стосункам може бути завдано серйозної шкоди.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 липня для Близнят

Зустрівшись із людиною з минулого, намагайтеся не згадувати зло, якого, можливо, вона колись вам завдала – зрештою, ця справа в минулому, не варто через стільки часу її ворушити.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 липня для Раків

Зверніть увагу на пропозицію стосовно нової роботи, яку можуть зробити вам сьогодні: вона, найімовірніше, виявиться вигідною – як у кар'єрному, так і в матеріальному плані.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 липня для Левів

Не варто ображатись на тих, хто, як вам здасться, буде сьогодні з вами недостатньо ввічливий: можливо, у людини не найкращий день, і до того ж, за вами теж є такі грішки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 липня для Дів

Напруженість у стосунках із близькою людиною є явищем тимчасовим, тому не варто робити з неї трагедію – просто дайте їй час заспокоїтися й отямитися.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 липня для Терезів

Якщо ви давно збиралися кардинально змінити своє життя – наприклад, перейти на нове місце роботи або переїхати на інше місце проживання, – кращого часу не знайти, головне, зробити перший крок у цьому напрямку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 липня для Скорпіонів

Не варто обманювати близьку людину, навіть якщо вам здаватиметься, що ваша брехня – це порятунок: на такому хисткому й нестійкому фундаменті побудувати гарні стосунки однаково не вдасться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 липня для Стрільців

Вирішуючи важливе професійне завдання, згадайте про старих знайомих, які колись уже надавали вам таку допомогу – сьогодні вони теж не відмовляться це зробити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 липня для Козорогів

Сьогодні зірки наполегливо рекомендують вам максимум часу провести на самоті – так ви точно ні з ким не посваритеся, та й робочу норму не лише виконаєте, а й перевиконаєте.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 липня для Водоліїв

Шляхетність – чудова якість, яку бажано виявляти завжди, але сьогодні – особливо, до людини, яка захоче з вами помиритися: її вибачення варто прийняти без жодних умовностей.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 липня для Риб

Головною якістю, яку вам потрібно виявити цього дня, є дипломатичність: за її допомогою ви зможете порозумітися з будь-якими – навіть найнезговірливішими – партнерами.

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