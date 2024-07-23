Гороскоп на 24 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба побоюватися знайомих, друзів та рідних

День, який вимагає від нас максимум обережності у взаєминах із іншими людьми, можна легко стати жертвою шахраїв.

Цікаво, що побоюватися потрібно не лише нових знайомих, а й старих друзів і навіть родичів – вони й самі можуть не підозрювати негативних намірів, які з'являться під впливом місячних енергій. У будь-якому випадку з оточенням бажано спілкуватися сьогодні якнайменше – вже завтра дефіцит контактів можна буде заповнити з лишком.

Овен

До будь-яких подій — так само як і на висловлювання оточення — потрібно ставитися зі спокоєм і навіть байдужістю: все далеко не так страшно, як може здатися на перший погляд.

Телець

Сварка з коханою людиною може виникнути, як кажуть у таких випадках, на порожньому місці, але водночас затягнутися надовго і стати причиною серйозних неприємностей, тому краще не ризикувати і не вступати в конфлікт.

Близнята

Дратівливість, яку ви відчуватимете від самого ранку, може стати причиною неприємних висловлювань і, як наслідок, конфліктів з оточенням – бажано перенести спілкування на інший день.

Рак

Найкраще заняття, яке ви можете знайти для себе сьогодні, – наведення ладу в домі: позбавившись непотрібних вам речей, ви розчистите у ньому – і своєму житті – шлях для благотворної енергії.

Лев

Не варто ломитися в зачинені двері, намагаючись досягти мети, яка вам ніяк не дається: найімовірніше, у життя для вас на цей випадок існують інші — набагато цікавіші плани, так що краще відступити.

Діва

Від фінансових операцій, хоч би якого ступеня складності вони були, сьогодні бажано відмовитися: бажаного результату – у вигляді прибутку – вони однаково не принесуть, а ось причиною збитків можуть стати цілком.

Терези

Зробивши помилку – як у професійному, так і в особистому житті, не поспішайте себе критикувати – спочатку проаналізуйте ситуацію: цілком можливо, що з обставин, що склалися, можна отримати вигоду.

Скорпіон

Не варто нікому розкривати свої професійні секрети і – особливо! – плани: занадто велика ймовірність того, що вони захочуть скористатися вашими ідеями та напрацюваннями, залишивши вас осторонь.

Стрілець

Представникам вашого знака важливо остерігатися токсичних людей, які захочуть «підживитися» вашою енергією: якщо не буде можливості відмовитися від спілкування, демонструйте байдужість – вони відчепляться самі.

Козоріг

Важливе життєве – чи професійне – рішення сьогодні краще не ухвалювати: прорахувати всі його наслідки ви сьогодні не зможете, а отже, гарантовано зробите прикру помилку.

Водолій

Перш ніж кидатися в обійми людині, яку ви давно не бачили, згадайте, чому ви з нею розлучилися: найімовірніше, факти, які спадуть на думку, виявиться не найприємнішими.

Риби

Не варто навантажувати себе чужими проблемами: найімовірніше, люди, які попросять вас про допомогу, вирішать поексплуатувати вас заради розваги, тому краще відмовитися, ніж зрозуміти, що вас залишили в дурнях.

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