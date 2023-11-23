Гороскоп на 24 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна розмінюватися на дрібниці

День, коли потрібно втілювати в життя тільки справді грандіозні проєкти, не розмінюючись на дрібниці.

Поставивши мету, треба йти до неї, незважаючи на жодні перешкоди: за такої рішучості вони буквально розсиплються на порох. Небажано вплутуватися в серйозні фінансові операції і робити великі закупи — вони навряд чи потішать, тому краще відкласти їх на кілька днів.

Овен

Важливо бути уважним до душевного стану оточення – особливо близьких людей, їм може бути потрібна ваша допомога та підтримка, вам до снаги її їм надати.

Телець

Думати перед тим, як щось сказати, необхідно завжди, але сьогодні – особливо: будь-які слова, сказані в цей час, практично одразу можуть обернутися проти вас самих.

Близнята

День не підходить для ухвалення важливих рішень – надто великий ризик неправильно прочитати свої докази – «за» і «проти» — і зробити помилку, яку складно виправити.

Рак

Переживаючи через власні проблеми — або те, що ви за них приймаєте — перейдіть на складності когось із близьких вам людей: ви одразу зрозумієте, що ваші власні труднощі не варті виїденого яйця.

Лев

Агресію з боку навколишніх людей та власні спалахи гніву, які можливі у вас цього дня, необхідно одразу ж гасити – найкраще за допомогою властивого вам почуття гумору.

Діва

Сьогодні людей, що вас оточують – включаючи рідних та близьких – необхідно тримати на відстані: за близького контакту велика ймовірність серйозної сварки з кимось із них, так що краще поберегти стосунки.

Терези

Не варто братися за серйозні та трудомісткі справи, однаково користі від роботи над ними буде небагато, тому має сенс присвятити день дріб'язку, який ви довго відкладали на потім.

Скорпіон

Тим із вас, кого дуже обтяжує сварка з близькою людиною, зірки приготували приємний сюрприз: сьогодні складуться сприятливі обставини для того, щоб зрозуміти та пробачити її.

Стрілець

Критикуючи – і абсолютно справедливо – себе за вчинені останнім часом вчинки, не варто доходити до самобичування: залиште собі право на помилку, яку ви маєте – нарівні з усіма іншими.

Козоріг

Іноді відпочивати потрібно навіть таким трудоголікам як ви, тому сьогоднішній день зірки радять присвятити відпочинку — вважайте, що у вас третій вихідний — на додачу до наступних днів.

Водолій

День, коли необхідно звертати увагу на прикмети – наприклад, розлита сьогодні вода та розбитий посуд не обіцяють нічого хорошого, тому бажано виявляти максимальну обережність.

Риби

Будь-який зроблений цього дня подарунок матиме силу талісмана, тому потрібно не поскупитися і купити близьким людям хоча б невеликі сувеніри, які зможуть їх оберігати.

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