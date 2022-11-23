Гороскоп на 24 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто активно діяти

По-перше, енергія в цю місячну добу прагне до нуля, тому продуктивність праці виявиться вкрай низькою. По-друге, кожен професійний крок супроводжуватиметься інерцією, яка відкидає людину назад, тому чекати на користь від будь-яких дій не варто – краще відпочити і подумати про плани на майбутнє.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 листопада для Овнів

Навіть якщо у вашій професійній діяльності існують проблеми, сьогодні не найкращий час для того, щоб про них думати, а вже завтра рішення може знайтись легко і просто – начебто саме собою.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 листопада для Тельців

Розмовляти на професійні теми з колегами по роботі сьогодні бажано у неформальній атмосфері – наприклад, у найближчому кафе за чашкою чаю: так ви швидше дійдете згоди.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 листопада для Близнят

Складати план роботи на найближче майбутнє не тільки можна, а й потрібно, тим більше що сьогодні вам на думку спадатимуть справді геніальні ідеї – залишиться лише подумати про їхнє втілення в життя.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 листопада для Раків

Зберегти мир і гармонію в душі можна буде, тільки виплескуючи свої емоції: утримуючи негатив, ви руйнуватимете себе зсередини, а наслідком цього стане поганий настрій – аж до депресії.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 листопада для Левів

Постарайтеся відволіктися від думок про вирішення робочих питань хоча б на день, тим більше, що для трудових подвигів він однаково не підходить: подумайте про приємне – наприклад, про стосунки з коханою людиною.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 листопада для Дів

Не варто лаяти себе за скоєні помилки: однаково відіграти їх назад вже не можна, тому докори сумління не мають жодного сенсу, проте може серйозно постраждати самооцінка, а цього не можна допускати.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 листопада для Терезів

Впертість, яку ви вирішите проявити сьогодні, не тільки ні на сантиметр не наблизить вас до поставленої мети, але і навпаки, віддалить вас від неї, тому не варто будь-що наполягати на своєму.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 листопада для Скорпіонів

Сьогодні вам не варто спілкуватися з начальством навіть телефоном і, тим більше, небажано траплятися йому на очі: якщо у вас буде така можливість, візьміть відгул і вирушайте на природу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 листопада для Стрільців

День сприятливий для того, щоб розслабитися та відпочити від активних дій у всіх сферах життя та діяльності: чому б вам, наприклад, не полежати з книжкою на дивані – ви так рідко це собі дозволяєте.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 листопада для Козорогів

Будуючи плани на майбутнє, не будьте скромними — робіть долі "замовлення" по максимуму: чим більше попросите, тим, відповідно, більше отримаєте, і навпаки, так що в жодному разі не розмінюйтесь на дрібниці.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 листопада для Водоліїв

Намагайтеся зупинитися — як у прямому, так і в переносному сенсі — і зрозуміти, чого ви хочете досягти в результаті своєї бурхливої діяльності: можливо, від деяких цілей, які забирають сили і час, можна відмовитись.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 листопада для Риб

Даючи відповіді на важливі життєві та професійні питання, дослухайтеся до інтуїції: вона вас ще жодного разу не обдурила, а сьогодні вже точно не підведе, підказавши єдино правильне рішення завдання.

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