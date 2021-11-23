Гороскоп на 24 листопада для всіх знаків зодіаку: день позитивної енергетики

Гороскоп на 24 листопада для всіх знаків зодіаку: день позитивної енергетики

День потужної позитивної енергетики, коли з'явиться бажання працювати за двох та зрушувати гори – у буквальному значенні цього слова.

Щоправда, для того, щоб досягти поставленої мети, доведеться дотриматись однієї, але дуже важливої умови: необхідно йти тільки вперед, не зупиняючись і не повертаючи убік, інакше нічого хорошого з розпочатих справ не вийде.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 листопада для Овнів

Якість, за яку вас зазвичай лають, – ваша фірмова впертість – сьогодні добре вам прислужиться: допоможе впоратися із серйозними та важливими завданнями, так що можна сміливо її виявляти.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 листопада для Тельців

Не варто дозволяти оточенню сідати вам на голову – вже хоча б тому, що наслідки – до того ж не для вас, а для них, якщо ви втратите самовладання – можуть виявитися непередбачуваними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 листопада для Близнят

Не варто нікого обдурювати, навіть ваша брехня буде обумовлена винятково добрими намірами: лукавство дуже швидко вийде назовні і стосунки з людиною виявляться безнадійно зіпсованими.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 листопада для Раків

Важливо дати відсіч людині, яка посміє виявити несправедливість стосовно вас або до когось із людей, які вас оточують, особливо якщо вони слабкі та беззахисні: вам до снаги допомогти їм.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 листопада для Левів

Небажано демонструвати оточенню свою перевагу, навіть якщо вона дійсно має місце: невдоволення, яке викличе у них ваша поведінка, навряд чи сприятиме зміцненню взаємин.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 листопада для Дів

Потужний сплеск енергії, який ви можете відчути в цей час, необхідно направити на добру мету: наприклад, на закінчення розпочатого раніше, але з якоїсь причини завислого проєкту.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 листопада для Терезів

День, коли бажано використовувати весь дипломатичний потенціал, відпущений вам природою, для залагодження стосунків із близькою людиною – інакше довготривалий конфлікт із нею неминучий.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 листопада для Скорпіонів

Не варто упускати щасливий шанс, який подарує вам у цей день доля – переважно це стосується професійної життєвої сфери, але й особисте життя також дасть масу приємних сюрпризів.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 листопада для Стрільців

Напевно, ви чули про те, що таланти грішно заривати в землю: сьогодні вам – з великою ймовірністю – вдасться зробити перший крок на шляху застосування їх у професійній сфері діяльності.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 листопада для Козорогів

Важливо бути максимально акуратними та обережними у фінансових справах: можливо, вам запропонують участь у проєкті, який має принести солідний прибуток – не варто погоджуватися, ретельно все не продумавши.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 листопада для Водоліїв

Сьогодні не варто ні з ким обговорювати свої плани – як професійні, так і особисті – навіть із людьми, які викликають у вас довіру: все, що ви висловите вголос, втратить чинність для реалізації.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 листопада для Риб

Більшу частину часу необхідно присвятити спілкуванню з близькими друзями та родичами: останнім часом ви – через різні причини – не балували їх своєю увагою.

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