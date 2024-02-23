Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна приймати чужу думку

Оскільки ціль у тих, хто хоче впливати на нас у цей час, може бути корисливою, варто вкрай обережно поставитися до будь-яких пропозицій – великий ризик, погодившись, згодом про це пошкодувати. Слухаючи чужі міркування на тему, що нас цікавить, варто згадати про те, чого у Всесвіті не буває, і запитати себе: в чому інтерес співрозмовника – чому він наполягає саме на цій лінії? Відповідь матиме важливе значення.

Овен

Рідні та близькі сьогодні можуть вас критикувати, причому буде за що: нема сенсу завзято блудити у своїй омані, визнання власних помилок – уже половина справи, від них лише крок до їх виправлення.

Телець

День, незважаючи на статус вихідного, сприятливий для вирішення професійних питань: взявши роботу додому, ви все зробите набагато швидше – й охочіше, – ніж це було б в офісі.

Близнята

Незважаючи на суботній день, вам сьогодні не можна лінуватися та ледарювати: навряд чи зірок порадує марне проведення часу, тому займіться чимось корисним – наприклад, господарськими клопотами.

Рак

Шанована вами людина теж може помилитися, тому не варто запитувати у неї поради у вирішенні важливого для вас питання: прислухайтеся до себе – напевно, ви самі знаєте, як вчинити.

Лев

Відповідь на запитання, яке ви давно, але наразі марно собі ставите, прийде до вас уві сні: головне – не забути, що саме ви побачите, і грамотно розшифрувати всі символи, з якими вам доведеться мати справу.

Діва

Представникам вашого знака від домашніх клопотів краще відмовитися – найімовірніше, вони погіршать ваш настрій, що неприпустимо у вихідний день, тому треба відволіктися, вирушивши на прогулянку чи в кіно.

Терези

Від спілкування з близькими людьми у вихідний день відмовитися ви не зможете, а ось обмежити його не лише можна, а й потрібно, інакше дуже велика ймовірність сварки, яка може призвести до розриву.

Скорпіон

Присвятіть вихідний день важливій справі – підготовці до проєкту, якими ви займетеся вже в понеділок: вихідними, у спокійній обстановці, ви зробите це набагато легше і швидше, ніж на роботі.

Стрілець

Вирішивши зробити домашні справи якомога швидше і звільнити час для відпочинку, ви навряд чи досягнете поставленої мети: згадайте, що буває з тими, хто женеться одразу за кількома зайцями.

Козоріг

Небажання щось робити є логічнимо для вихідного дня, але зовсім відмовлятися від роботи все ж не варто: знайдіть приємне заняття, яке займе не лише руки, а й голову, позбавивши сумних думок.

Водолій

Не варто давати відповідь на важливе питання – з великою ймовірністю вона виявиться неправильною, що ви зрозумієте не одразу, а згодом, тому бажано перенести цей важливий процес на початок тижня.

Риби

Спілкуючись з близькою людиною, не дратуйтеся і, тим більше, нічого не кажіть під впливом емоцій: легко можна буде перетнути межу, яка відокремлює нормальні стосунки від напружених.

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