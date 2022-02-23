Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку: день оптимізму та глобальних проєктів

Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку: день оптимізму та глобальних проєктів

День, коли забороняється займатися дрібничками і навіть думати про них.

Можна брати в роботу лише глобальні та перспективні проєкти, які обіцяють у найближчому майбутньому принести як славу, так і гроші. Оптимістичний та доброзичливий настрій, який відрізнятиме більшість людей, не залишить місця для сварок та конфліктів. День також сприятливий для творчих заходів, які можна сміливо призначати на цей час.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 лютого для Овнів

Чудовий час для вирішення будь-яких фінансових питань: гроші, отримані з різних джерел, можна витрачати на речі, про які давно мріялося — вони довгий час прослужать вірою і правдою.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 лютого для Тельців

Велика ймовірність того, що кохана людина захоче поговорити про взаємини, що склалися, поставивши всі крапки над "і": не варто цього уникати — вам вдасться зрозуміти і прийняти одне одного.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 лютого для Близнят

Перш ніж братися за нову справу, необхідно завершити всі ті, що були розпочаті до цього, інакше ніякий – навіть дуже важливий – проєкт не залагодиться і гальмуватиме будь-які починання.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 лютого для Раків

Конфлікту, який ймовірний у стосунках із близькою людиною, можна уникнути, якщо максимально скоротити спілкування з нею: придумайте достовірний привід і перенесіть зустріч із нею на другий день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 лютого для Левів

День, незважаючи на його будній статус, краще присвятити відпочинку: від роботи в цей час буде дуже мало пуття а ось відновити сили та підживитись енергією від природи чи мистецтва можна і потрібно.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 лютого для Дів

Вільний від роботи час зірки закликають вас провести з рідними та близькими людьми: займаючись роботою, ви часто забуваєте про те, хто вам дорогий, позбавляючи не лише їх, а й себе душевного тепла.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 лютого для Терезів

День особливо сприятливий для тих з вас, хто займається торгівлею: як оптова покупка, так і роздрібний продаж товарів, які, на вашу думку, будуть користуватися попитом, перевершить всі очікування.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 лютого для Скорпіонів

Відволіктися від повсякденної – професійної та побутової – рутини допоможе старе чи нове хобі: у першому разі його необхідно "реанімувати", у другому – завести.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 лютого для Стрільців

Стаючи до реалізації нового проєкту, подумайте про те, що зможе допомогти вам у цій справі – ваші колеги можуть підтримати вас, а сам у цей період у полі – тобто, в роботі – не воїн.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 лютого для Козорогів

Вам як людям, які більшу частину часу присвячують матеріальному, саме сьогодні не завадить подумати про духовне – наприклад, сходити до театру чи симфонічного концерту.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 лютого для Водоліїв

Не варто відповідати агресією на претензії, які ви можете почути на свою адресу: бажано проаналізувати їхній зміст – можливо, якась їхня частина виявиться справедливою, а отже, її треба взяти до уваги.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 лютого для Риб

Ділові переговори, навіть якщо вони були призначені заздалегідь, краще — зрозуміло, під слушним приводом — перенести на інший час. Сьогодні досягти консенсусу точно не вдасться.

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