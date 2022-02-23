Гороскоп на 24 лютого для всіх знаків зодіаку: день оптимізму та глобальних проєктів

День, коли забороняється займатися дрібничками і навіть думати про них.
Можна брати в роботу лише глобальні та перспективні проєкти, які обіцяють у найближчому майбутньому принести як славу, так і гроші. Оптимістичний та доброзичливий настрій, який відрізнятиме більшість людей, не залишить місця для сварок та конфліктів. День також сприятливий для творчих заходів, які можна сміливо призначати на цей час.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 24 лютого для Овнів
Чудовий час для вирішення будь-яких фінансових питань: гроші, отримані з різних джерел, можна витрачати на речі, про які давно мріялося — вони довгий час прослужать вірою і правдою.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 24 лютого для Тельців
Велика ймовірність того, що кохана людина захоче поговорити про взаємини, що склалися, поставивши всі крапки над "і": не варто цього уникати — вам вдасться зрозуміти і прийняти одне одного.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 24 лютого для Близнят
Перш ніж братися за нову справу, необхідно завершити всі ті, що були розпочаті до цього, інакше ніякий – навіть дуже важливий – проєкт не залагодиться і гальмуватиме будь-які починання.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 24 лютого для Раків
Конфлікту, який ймовірний у стосунках із близькою людиною, можна уникнути, якщо максимально скоротити спілкування з нею: придумайте достовірний привід і перенесіть зустріч із нею на другий день.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 24 лютого для Левів
День, незважаючи на його будній статус, краще присвятити відпочинку: від роботи в цей час буде дуже мало пуття а ось відновити сили та підживитись енергією від природи чи мистецтва можна і потрібно.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 24 лютого для Дів
Вільний від роботи час зірки закликають вас провести з рідними та близькими людьми: займаючись роботою, ви часто забуваєте про те, хто вам дорогий, позбавляючи не лише їх, а й себе душевного тепла.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 24 лютого для Терезів
День особливо сприятливий для тих з вас, хто займається торгівлею: як оптова покупка, так і роздрібний продаж товарів, які, на вашу думку, будуть користуватися попитом, перевершить всі очікування.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 24 лютого для Скорпіонів
Відволіктися від повсякденної – професійної та побутової – рутини допоможе старе чи нове хобі: у першому разі його необхідно "реанімувати", у другому – завести.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 24 лютого для Стрільців
Стаючи до реалізації нового проєкту, подумайте про те, що зможе допомогти вам у цій справі – ваші колеги можуть підтримати вас, а сам у цей період у полі – тобто, в роботі – не воїн.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 24 лютого для Козорогів
Вам як людям, які більшу частину часу присвячують матеріальному, саме сьогодні не завадить подумати про духовне – наприклад, сходити до театру чи симфонічного концерту.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 24 лютого для Водоліїв
Не варто відповідати агресією на претензії, які ви можете почути на свою адресу: бажано проаналізувати їхній зміст – можливо, якась їхня частина виявиться справедливою, а отже, її треба взяти до уваги.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 24 лютого для Риб
Ділові переговори, навіть якщо вони були призначені заздалегідь, краще — зрозуміло, під слушним приводом — перенести на інший час. Сьогодні досягти консенсусу точно не вдасться.
Читайте також: