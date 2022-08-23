Гороскоп на 24 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто розмінюватися на дрібні справи

День, коли не варто розмінюватися на дрібниці і витрачати час та енергію на незначні справи.

Зате можна – і потрібно – розпочинати серйозні проєкти – вони підуть, наче второваною доріжкою. Рекомендується також складати плани на майбутнє – вдасться не лише правильно визначити цілі, а й врахувати всі нюанси тактики та стратегії для їхнього досягнення.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 серпня для Овнів

Можна оформлювати будь-які фінансові угоди, а ось від початку нових справ, укладання важливих договорів та переговорів із партнерами представникам вашого знаку сьогодні краще відмовитися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 серпня для Тельців

Несподівана, але закономірна подія може принести розуміння справжнього життєвого призначення і таким чином перевернути існування з ніг на голову – у буквальному значенні цих слів.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 серпня для Близнят

Головне цього дня – уникнути хвилювань з будь-якого, навіть дійсно важливого приводу: надмірна емоційність може не найкраще позначитися на вашому самопочутті.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 серпня для Раків

Знайти вихід із заплутаної ситуації вдасться, прислухавшись до внутрішнього голосу – саме він, спираючись на аргументи підсвідомості, підкаже єдине правильне рішення.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 серпня для Левів

Необхідно озброїтися мудрістю героїні культового роману, яка в будь-якій складній ситуації говорила: "Я подумаю про це завтра", – можливо, за цей час проблеми самоусунуться.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 серпня для Дів

Вирішення будь-яких питань – як професійних, так і побутових – краще відкласти на інший день: сьогодні велика ймовірність серйозного і прикрого промаху.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 серпня для Терезів

Бажано присвятити день відпочинку, та лише в тому разі, якщо він буде активним – дозвілля на дивані перед телевізором користі організму не принесе, а отже, не зарахується.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 серпня для Скорпіонів

Найкращий спосіб подолати поганий настрій, який переслідуватиме цього дня, – прогулянка на свіжому повітрі та зайняття улюбленою справою, адже хобі може принести не лише задоволення, а й гроші.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 серпня для Стрільців

Можуть несподівано загостритися хронічні захворювання – необхідно пригадати заходи, які призначив лікар: вживати – згідно з графіком – пігулки та дотримуватися дієти.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 серпня для Козорогів

Цього дня надзвичайно потрібне – і важливе – спілкування з друзями та близькими людьми: навіть у режимі онлайн – не кажучи вже про реал – вони зможуть підтримати ваш настрій на позитивному рівні.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 серпня для Водоліїв

Необхідно приділити увагу дітям або старшим родичам: якщо – зі зрозумілих причин – немає можливості їх відвідати, потрібно хоча б зателефонувати і поговорити з ними.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 серпня для Риб

Зірки рекомендують уважніше поглянути на людей у своєму близькому оточенні: можливо, хтось із "друзів" лише прикидається доброзичливцем, а насправді не є таким.

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