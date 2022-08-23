Гороскоп на 24 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто розмінюватися на дрібні справи

День, коли не варто розмінюватися на дрібниці і витрачати час та енергію на незначні справи.
Зате можна – і потрібно – розпочинати серйозні проєкти – вони підуть, наче второваною доріжкою. Рекомендується також складати плани на майбутнє – вдасться не лише правильно визначити цілі, а й врахувати всі нюанси тактики та стратегії для їхнього досягнення.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 24 серпня для Овнів
Можна оформлювати будь-які фінансові угоди, а ось від початку нових справ, укладання важливих договорів та переговорів із партнерами представникам вашого знаку сьогодні краще відмовитися.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 24 серпня для Тельців
Несподівана, але закономірна подія може принести розуміння справжнього життєвого призначення і таким чином перевернути існування з ніг на голову – у буквальному значенні цих слів.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 24 серпня для Близнят
Головне цього дня – уникнути хвилювань з будь-якого, навіть дійсно важливого приводу: надмірна емоційність може не найкраще позначитися на вашому самопочутті.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 24 серпня для Раків
Знайти вихід із заплутаної ситуації вдасться, прислухавшись до внутрішнього голосу – саме він, спираючись на аргументи підсвідомості, підкаже єдине правильне рішення.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 24 серпня для Левів
Необхідно озброїтися мудрістю героїні культового роману, яка в будь-якій складній ситуації говорила: "Я подумаю про це завтра", – можливо, за цей час проблеми самоусунуться.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 24 серпня для Дів
Вирішення будь-яких питань – як професійних, так і побутових – краще відкласти на інший день: сьогодні велика ймовірність серйозного і прикрого промаху.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 24 серпня для Терезів
Бажано присвятити день відпочинку, та лише в тому разі, якщо він буде активним – дозвілля на дивані перед телевізором користі організму не принесе, а отже, не зарахується.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 24 серпня для Скорпіонів
Найкращий спосіб подолати поганий настрій, який переслідуватиме цього дня, – прогулянка на свіжому повітрі та зайняття улюбленою справою, адже хобі може принести не лише задоволення, а й гроші.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 24 серпня для Стрільців
Можуть несподівано загостритися хронічні захворювання – необхідно пригадати заходи, які призначив лікар: вживати – згідно з графіком – пігулки та дотримуватися дієти.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 24 серпня для Козорогів
Цього дня надзвичайно потрібне – і важливе – спілкування з друзями та близькими людьми: навіть у режимі онлайн – не кажучи вже про реал – вони зможуть підтримати ваш настрій на позитивному рівні.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 24 серпня для Водоліїв
Необхідно приділити увагу дітям або старшим родичам: якщо – зі зрозумілих причин – немає можливості їх відвідати, потрібно хоча б зателефонувати і поговорити з ними.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 24 серпня для Риб
Зірки рекомендують уважніше поглянути на людей у своєму близькому оточенні: можливо, хтось із "друзів" лише прикидається доброзичливцем, а насправді не є таким.
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