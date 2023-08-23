Гороскоп на 24 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто ризикувати

День, коли особливо активними стають сили зла, жнивами яких буде кожен з нас.

Щоб цього не сталося, треба виявити обережність. У жодному разі не варто ризикувати – велика ймовірність травм та фінансових втрат, тому краще не займатися екстремальними видами спорту, не перевищувати швидкість за кермом, не носити з собою великі суми грошей і не ходити безлюдними вулицями у темний час доби.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 серпня для Овнів

Відповідь на важливе питання сьогодні може прийти до вас уві сні, тому будь-яке сновидіння потребує уваги і – що особливо важливо! – грамотного тлумачення – найкраще звернутися за допомогою до сонників.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 серпня для Тельців

Не поспішайте відповідати згодою на пропозицію, яку вам можуть зробити сьогодні, чого б вони не стосувалися – професії чи особистого життя, а якщо вас щось насторожить, то й зовсім відмовтеся від запропонованих умов.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 серпня для Близнят

У робочих справах не варто йти звичними шляхами: звичайно, діяти за знайомою схемою завжди простіше, але чому б вам не спробувати щось нове – результат вас здивує та потішить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 серпня для Раків

День, коли ініціатива може бути караною, тому неварто пропонувати начальству нові йдемо: найімовірніше, воно їх забракує, а повторно ви до них уже не повернетеся, тож прибережіть їх до більш вдалого часу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 серпня для Левів

Представникам вашого знака зірки радять сьогодні якнайменше виглядати в дзеркало – інакше це позбавить вас значної частини енергії, необхідної для життя та роботи.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 серпня для Дів

Не варто реагувати на недружні випади близьких людей та колег: їхня поведінка буде зумовлена місячними енергіями дня, тому ображатися на них безглуздо – вже завтра вони проситимуть вибачення у вас.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 серпня для Терезів

День потрібно витратити на наведення ладу у справах – необхідно впорядкувати папери на робочому столі, розсортувати рахунки та квитанції: викинувши непотрібне, ви впустите позитивну енергію у своє життя.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 серпня для Скорпіонів

Бажання кинути все втекти за тридев'ять земель, яке ви можете відчути цього дня, зумовлене втомою, тому саме час задуматися про відпочинок – літо закінчується.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 серпня для Стрільців

Злість, яку ви можете відчути в цей час, потрібно спрямувати не на людей, що оточують вас, а на роботі – за такого потужного енергетичного заряду можна буде підкорити будь-які професійні вершини.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 серпня для Козорогів

Від фінансових операцій, навіть призначених заздалегідь, рекомендується відмовитись чи хоча б перенести на інший час – у цей день великий ризик невдачі і, як наслідок, серйозних матеріальних втрат.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 серпня для Водоліїв

Невдоволення собою і оточенням – колегами чи близькими людьми – само собою не зникне, але й виплескувати його на інших теж не варто – краще зайнятися спортом або стати до генерального прибирання.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 серпня для Риб

Спілкуючись із незнайомими людьми, можна отримати неабияку частку негативних емоцій, тому – як кажуть, про всяк пожежний випадок – цього дня краще оминати їх.

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