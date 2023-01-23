Гороскоп на 24 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли хорошого і поганого буде порівну

Неоднозначний день, який порівну містить і негатив, і позитив, що змагаються між собою.
Багатьох із нас може переслідувати невдоволення собою та своїми життєвими досягненнями, коли здаватиметься, що можна було б досягти більш вагомих і значних результатів. Такий настрій – не більше ніж вплив Місяця, який минеться вже завтра, тим більше, що сьогодні складуться максимально сприятливі умови для будь-яких справ, пов'язаних із торгівлею та бізнесом. До того ж, можна буде зібрати "урожай": дадуться взнаки зусилля, докладені певний час тому.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 24 січня для Овнів
Відповідь на важливе життєве запитання може наснитися – в буквальному значенні цього слова: важливо не забути зміст сну, а, прокинувшись, ретельно обміркувати побачене.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 24 січня для Тельців
Намагайтеся утримати негативне ставлення, яке ви відчуватимете до когось із друзів чи знайомих, у межах розумного: конфлікт, що стався в цей день, може мати серйозні наслідки.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 24 січня для Близнят
До старого знайомого, який з'явиться у вашому житті після тривалої перерви, необхідно поставитися з максимальною увагою: він може досі відчувати до вас романтичні почуття.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 24 січня для Раків
Зірки рекомендують вам пропускати повз вуха глумливі натяки, які можуть робити недоброзичливо налаштовані до вас люди: їхня уїдливість – не ваші, а їхні психологічні проблеми.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 24 січня для Левів
День сприятливий для того, щоб подбати про своє здоров'я: записатися на прийом до лікаря, відмовитися від шкідливих звичок, переглянути харчовий раціон і якомога більше гуляти на свіжому повітрі.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 24 січня для Дів
Втома, що накопичилася у вас останнім часом, не найкращим чином позначиться на продуктивності праці, тому періоди напруженої роботи необхідно чергувати з відпочинком.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 24 січня для Терезів
Не варто з'ясовувати стосунки з близькими людьми, навіть якщо здасться, що така необхідність назріла: довести свою правоту вам однаково не вдасться, проте посваритися можна буде всерйоз і надовго.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 24 січня для Скорпіонів
Необхідно приділити увагу рідним і близьким людям – сьогоднішній день начебто створений для того, щоб провести час разом: спогади про нього ще довго приємно грітимуть вашу душу.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 24 січня для Стрільців
Настрій може зіпсувати комплекс неповноцінності, який ви відчуватимете щодо своїх професійних досягнень – точніше, їхньої відсутності: на щастя, вже завтра ви забудете про це.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 24 січня для Козорогів
Перш ніж сваритися з коханою людиною, поміркуйте, готові ви пожертвувати своїми стосунками з нею заради принципу чи ні – в останньому випадку навіть не намагайтеся сперечатися з нею.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 24 січня для Водоліїв
Можна розпочинати реалізацію важливого професійного проєкту – незважаючи на непрості енергії дня, будь-який – професійний, фінансовий чи бізнес-проєкт – у цей час обіцяє бути вдалим.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 24 січня для Риб
Намагайтеся знайти собі справу, яка потребуватиме всього вашого часу і сил: лише так ви зможете впоратися з потужною небесною енергією, яка переповнюватиме вас від ранку й до пізнього вечора.
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