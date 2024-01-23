Гороскоп на 24 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли нам до снаги здійснити нездійсненне

Один із найпозитивніших та енергетично найпотужніших днів місячного календаря, коли нам до снаги здійснити нездійсненне.

Проте не варто хапатися за будь-яку роботу без розбору: необхідно визначити, яке завдання є пріоритетним, і віддати йому перевагу перед іншими – до цих проєктів можна повернутися, якщо залишиться час. Головне, щоб роботі не заважав жвавий настрій, що "скаче": емоційну нестабільність дня треба враховувати і, за можливості, протистояти їй.

Овен

Важливо не полінуватися і від самого ранку скласти докладний план того, що ви маєте намір зробити протягом дня: так ви зможете стати організованішими і встигнути все, що було заявлено.

Телець

Від вживання алкогольних напоїв, навіть якщо привід для цього буде більш ніж вагомим, краще відмовитися: під їх впливом ви можете повестися, м'яко кажучи, неадекватно.

Близнята

На успіх у вирішенні професійних питань зможуть розраховувати лише ті, хто точно знає, чого саме хоче досягти як результат, інакше просто даремно будуть витрачені дорогоцінні ресурси – час і сили.

Рак

Щоб не впасти в серйозну депресію, необхідно оперативно реагувати на перші симптоми поганого настрою, який може накрити вас від самого ранку – він посилюватиметься.

Лев

Оскільки особливих трудових досягнень у вас сьогодні не передбачається, є сенс зайнятися впорядкуванням – та облагородженням – навколишнього простору: наприклад, зробити прибрати в оселі.

Діва

День створить сприятливі умови для зміцнення професійного авторитету, тому є сенс, не соромлячись, надати керівництву та колегам для ознайомлення ваші нові перспективні ідеї.

Терези

Ухвалюючи важливе рішення, не варто – за притаманною вам звичкою – коливатися з боку і бік: якщо не можете впоратися з цим завданням самостійно, киньте жереб – доля не обдурить.

Скорпіон

Тим із вас, хто припустився помилки у стосунках з близькою людиною, ще не пізно все виправити, визнавши свою провину, ось лише в цій справі бажано знати міру – не варто доходити до самоїдства.

Стрілець

Сьогодні люди навколо ставитимуся до вас максимально доброзичливо – скористайтеся цією обставиною, щоб вирішити дуже важливе для вас професійне питання або помиритися з близьким другом.

Козоріг

Навіть якщо у вас є важлива робота, намагайтеся знайти час для відпочинку – не зробивши цього, ви дуже швидко виб'єтеся з сил, втративши властиву вам працездатність і, як наслідок, не виконаєте денний план.

Водолій

Варто дослухатися до поради, яку дасть вам близька людина: з одного боку, ніхто не змушує вас діяти відповідно до неї, а з іншого, можливо, ви знайдете в ній зерно істини.

Риби

Працювати сьогодні потрібно у прискореному темпі, не витрачаючи час на розгойдування, перекури та розмови з колегами: так ви встигнете набагато більше і все зробите швидше, а відпочити можна буде ввечері.

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