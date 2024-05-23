Гороскоп на 24 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми знайдемо внутрішню свободу

День, коли під впливом місячних енергій люди знаходять внутрішню свободу, стають розкутими.

З одного боку, це відкриває широке поле для діяльності – як у професійному, так і в особистому житті, з іншого – може зіграти з нами злий жарт: під їхнім впливом можуть, як кажуть в таких випадках, «здати гальма», а що відбудеться у такому разі, передбачити складно.

Овен

Фізичне навантаження, без якого сьогодні не обійтися, необхідно дозувати — перенапруженість загрожує серйозними наслідками для здоров'я, тому вибирайте помірність.

Телець

Хороший настрій цього дня сам собою не встановиться — над ним доведеться попрацювати, дозволивши собі кілька "зайвих" годин відпочинку або з'ївши невеликий шматочок чогось шкідливого, але смачного.

Близнята

День, коли можна не переживати через те, який ви маєте вигляд в очах оточення — найімовірніше, йому буде не до вас, але й зловживати ситуацією, що склалася, теж не варто — тримайте себе в рамках пристойності.

Рак

День напередодні вихідних підходить для переходу на новий режим харчування — дієти або обмежень: зайві кілограми, які вдасться прибрати в цей час, найімовірніше, не повернуться назад.

Лев

За свіжістю та якістю продуктів необхідно стежити завжди, проте сьогодні – через небезпеку харчових отруєнь – особливо: хоч якими голодними ви не були, відмовтеся від вуличної їжі та фастфуду.

Діва

Інстинкти, які дадуть про себе знати цього дня, необхідно тримати під контролем, інакше вже завтра ви можете пошкодувати про свою відверту поведінку, але буде пізно.

Терези

Хвиля позитиву, яка підхопить вас від самого ранку, дозволить впоратися із запланованими справами швидко і із задоволенням, а в час, що залишився – напередодні вихідних – не тільки можна, а й потрібно відпочити.

Скорпіон

Хтось зі знайомих, відчувши розкутість, може стати надмірно відвертим – не варто використати його довірливість проти нього самого, збережіть у таємниці все, що ви почули.

Стрілець

Чим би ви сьогодні не займалися, намагайтеся не нудьгувати – меланхолійний стан духу негативно позначиться як на поточних, так і на майбутніх справах: важко зробити щось хороше, коли на душі сумно і неспокійно.

Козоріг

День сприятливий для розмови з людиною, стосунки з якою останнім часом стали катастрофічно псуватися: ви зможете пояснити їй, що трапилося – чому між вами пробігла чорна кішка.

Водолій

Перепади настрою, які ви відчуватимете, не найкраще позначаться на роботі, яку ви виконуєте, тому потрібно або перенести справи на інший час, або зосередитися на позитиві.

Риби

До спалахів негативу з боку оточення необхідно поставитися з розумінням – це не більше ніж вплив місячних енергій, тому не варто відповідати на агресію агресією – краще її проігнорувати.

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