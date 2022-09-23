Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми побачимо плоди своїх зусиль

День, коли людина побачить результати своєї праці і зусиль, докладених останнім часом: умовно кажучи, "насіння" дасть перші "паростки".
Події, які відбудуться в цей час, покажуть, яким – правильним чи хибним – шляхом вона йде життєвою дорогою, а також дадуть зрозуміти, що необхідно в ньому виправити або відкоригувати. Варто також пам'ятати про те, що цього дня не можна піддаватися зневірі – у всьому потрібно шукати і знаходити хороше.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 24 вересня для Овнів
Не варто сваритися з людьми зі свого оточення, навіть якщо вони поводитимуться не найкращим чином: конфлікт, який розпочався цього дня, закріпиться у ваших стосунках надовго – вийти з нього вдасться нескоро.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 24 вересня для Тельців
Зірки радять вам провести цей день у спокої: намагайтеся – хоча це, можливо, і буде складно – ні з ким не сперечатися та звертати увагу лише на приємні речі й моменти.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 24 вересня для Близнят
Відволіктися від сумних думок, які можуть налинути до вас цього дня, допоможуть домашні клопоти: час сприятливий для початку ремонту або проведення генерального прибирання, необхідність якого давно назріла.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 24 вересня для Раків
Не дозволяйте собі дратівливість і гнів щодо ваших близьких – під їхнім впливом ви ризикуєте наговорити зайвого, образивши тих, хто, найімовірніше, ні в чому перед вами не завинив.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 24 вересня для Левів
У стосунках із коханою людиною можуть виникнути проблеми, які не вирішуються сварками та скандалами – лише любов'ю і терпінням, які, втім, необхідно виявляти одне до одного завжди.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 24 вересня для Дів
День сприятливий для зустрічі з друзями, особливо тими, з ким ви довго не бачилися: на душі після такої зустрічі виникне неймовірна легкість, якої ви вже давно не відчували.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 24 вересня для Терезів
Зірки сприятимуть справам, які так чи інакше пов'язані із землею: якщо у вас немає дачної ділянки, на якій саме час навести лад, подбайте хоча б про кімнатні квіти.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 24 вересня для Скорпіонів
Чим би ви не займалися, намагайтеся продумувати свої дії до найдрібніших деталей – спонтанність та імпровізація до добра вас сьогодні не доведуть, тому від них треба відмовитися.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 24 вересня для Стрільців
День сприятливий для того, щоб порадувати себе тим, що зазвичай приносить вам задоволення: якщо не буде можливості вибратися до театру чи музею, присвятіть день своєму хобі, найкраще – рукоділлю.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 24 вересня для Козорогів
В жодному разі не дозволяйте собі непорядних вчинків або негативних висловлювань щодо людей навколо, навіть якщо обставини наполегливо вас до них підштовхуватимуть.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 24 вересня для Водоліїв
Запас позитивної енергії, такої необхідної вам у цей час, допоможе поповнити спілкування з природою: бажано виїхати за місто або прогулятися у найближчому парку.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 24 вересня для Риб
Від поганих думок, які можуть охоплювати вас цього дня, необхідно абстрагуватися: їхня "навала" – не більше ніж вплив Місяця, тож завтра від них не залишиться і сліду.
Читайте також:
- Чарльз III — король-садівник: астрологиня розповіла, яким буде правління наступника Єлизавети II
- Осіннє рівнодення 23 вересня 2022-го: що на на нас чекає в цей час
- Ретроградний Меркурій 10 вересня – 2 жовтня 2022 року: що на нас чекає в цей час
- Якою королевою буде Камілла: астрологиня дала прогноз