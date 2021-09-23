Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно остерігатися токсичних людей

Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно остерігатися токсичних людей

День, коли виходять на полювання — тобто, активізуються — токсичні люди, від яких — щоб уникнути неприємних наслідків — краще триматися подалі.

Необхідно утриматися від участі в публічних скандалах, які такі люди можуть влаштовувати у громадських місцях: вони можуть забрати енергію, яка необхідна для життя і роботи. А ще краще взагалі не виходити з дому — це найкращий спосіб зберегти своє психічне здоров'я.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 вересня для Овнів

Найкращими ліками від негативних думок, які буде навіювати навколишній простір цього дня, є активні дії — хороший результат дадуть заняття спортом, клопоти по дому або хобі.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 вересня для Тельців

Енергетичною дірою, в яку цього дня можуть витікати вітальні сили, стане бездумна і безглузда витрата часу: розмови телефоном, спілкування в месенджерах і соціальних мережах.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 вересня для Близнят

Як би не складалися обставини, важливо стримувати емоції — особливо це стосується спілкування з близькими людьми, скандал із якими може в результаті дуже дорого обійтися і вам, і їм.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 вересня для Раків

Не варто звертати уваги на неприємні слова, які ви можете почути сьогодні від коханої людини — будучи сказаними під впливом хвилини, вони не мають нічого спільного з їхньою істинною думкою про вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 вересня для Львів

До пропозиції підробітку, з якою до вас можуть звернутися цього дня, необхідно поставитися з обережністю: швидко і легко заробити багато грошей неможливо — як правило, в таких випадках ідеться про збиток.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 вересня для Дів

Не найсприятливіший день для фінансових операцій — навіть оплату комунальних рахунків, щоб уникнути неприємностей, краще перенести як мінімум на кілька днів.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 вересня для Терезів

Самокритика, звичайно, річ корисна — вона допомагає вдосконалюватися в житті і професії, проте сьогодні, займаючись нею, головне, не переборщити: знижена самооцінка теж не сприятиме успіху.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 вересня для Скорпіонів

Навколишні — хто спеціально, а хто і мимоволі — можуть влаштовувати провокації, емоційно реагуючи на які, ви ризикуєте витратити енергію, необхідну для повноцінного життя і роботи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 вересня для Стрільців

Небажано ділитися з колегами своїми професійними ідеями: вони можуть втілити їх в життя замість вас або просто наврочити, оскільки заздрість і негативну енергетику ще ніхто не скасовував.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 вересня для Козорогів

Рішення, ухвалене цього дня, з великою часткою ймовірності може виявитися помилковим, тому краще перенести цей процес на інший — більш сприятливий — час.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 вересня для Водоліїв

Не варто розраховувати на продовження взаємин із людиною з далекого минулого, яка несподівано з'явиться у вашому житті — швидше за все, нічого подібного з вами і колишнім коханим не трапиться.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 вересня для Риб

Бажано приділити максимум уваги своїм родичам — особливо літнім: це дозволить вам не тільки допомогти їм, але і поповнити власний запас сил і енергії.

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