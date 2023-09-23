Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно приділити час сім'ї

День, коли обов'язково треба приділити час своїй сім'ї, що у вихідний буде неважко.

Таке спілкування потрібне не лише нашим близьким, а й нам самим: підтримка – переважно моральна – яку вони можуть нам надати, безцінна та дуже потрібна в цей час, втім, як і завжди. На позитиві мине спілкування з іншими людьми – як близькими, так і знайомими і навіть незнайомими. Всі вони охоче йдуть на контакт і погоджуватимуться з нашими доводами, що дозволить легко вирішити суперечливі питання, на що раніше пішло б багато часу та сил.

Овен

Фінансові питання необхідно вирішувати з обережністю — великий ризик витратити суму, яка значно продірявить ваш бюджет, тому краще до магазинів взагалі не заходити — так би мовити, подалі від спокус.

Телець

День, коли не тільки можна, а й потрібно повернути прихильність людини, з якою ви посварилися останнім часом: намагайтеся пояснити їй, що ви не хотіли її образити – просто перестаралися з аргументами.

Близнята

День, коли лікарські рослини мають особливу силу, тому можна пити лікарські відвари та чаї, а також приймати гомеопатичні ліки – вони принесуть максимум користі.

Рак

Якщо ви бажаєте дізнатися щось від іншої людини, не запитуйте її про це в лоб — у такому разі чесної відповіді отримати не вдасться, а ось за допомогою навідних питань вдасться дізнатися все або майже все.

Лев

День сприятливий для будь-яких починань, але оскільки йдеться про вихідний, найімовірніше, це стосуватиметься господарських та побутових справ – наприклад, можна розпочати довгоочікуваний ремонт.

Діва

Довіряти малознайомій людині можна лише до певної межі – надто інтимні моменти все-таки краще залишити для особистого користування, якщо ви не хочете, щоб їх використовували проти вас.

Терези

Зірки радять вам звернути увагу на людину, яка нещодавно з'явилася у вашому оточенні: звичайно, до серйозних стосунків із нею далеко, але ніхто не завадить вам спілкуватися та дружити.

Скорпіон

Не варто чинити опір добрим намірам, які можуть опанувати вами від самого ранку – зробивши добру справу комусь із близьких, ви відчуєте душевну легкість, яка не так часто вас відвідує.

Стрілець

Варто скористатися гарним настроєм, який супроводжуватиме вас протягом усього дня, щоб відпочити та поповнити запас моральних сил, які через тотальну втому останнім часом стали вичерпуватися.

Козоріг

Складуться сприятливі умови для серйозної розмови з близькою людиною: розбіжності, які виникли останнім часом, легко вирішаться, якщо не ображатись одне на одного, а просто поговорити.

Водолій

Не варто відштовхувати людей, які захочуть з вами поспілкуватися, навіть якщо ви з ними знайомі лише шапково: вони, самі того не знаючи, зможуть повідомити вам багато важливої та корисної інформації.

Риби

День традиційно мине в домашніх в клопотах, а ось вечір потрібно провести в компанії коханої людини: можна влаштувати романтичну вечерю, подивитися серіал або просто помовчати разом.

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