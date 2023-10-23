Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто вирішувати побутові питання

Головне – не витрачати сили на дрібниці, а братися до справді важливих, серйозних і глобальних проєктів, а ті, які не мають особливого значення, потрібно відкласти на деякий час. Не варто завантажувати себе вирішенням побутових питань – вони відвернуть на себе частину енергії, яка може бути витрачена на значно важливіжі справи.

Овен

Перепади настрою, які сьогодні демонструватимуть вам люди навколо, можуть на певний час вибити зі звичної емоційної колії, тому не варто на них реагувати.

Телець

Незважаючи на початок робочого тижня, успішними виявляться подорожі особистого характеру – наприклад, поїздка до родичів або на дачу, де можна і відпочити, і попрацювати для власного задоволення.

Близнята

Небажано ухвалювати рішення, які можуть докорінно змінити ваше життя: можлива помилка може дуже дорого обійтися, тому краще зачекати на слушніший момент.

Рак

На відміну від інших представників зодіаку, вам сьогодні не варто братися до нових справ – навпаки, бажано довести до пуття вже розпочаті, тим більше, що вони для вас набагато важливіші за будь-які починання.

Лев

Не варто поспішати з оцінкою ситуації, в якій ви можете опинитися цього дня: вона може виявитися зовсім не такою, якою здається на перший погляд, тому поспішні висновки лише нашкодять вам.

Діва

Зайва емоційність може не найкращим чином вплинути на вашу роботу: ви почнете сумніватися у власних силах, а це означає, що навіть елементарну справу не вдасться довести до кінця.

Терези

Сьогодні легко можна буде припуститися невеликої, але прикрої помилки, яка піддасть сумніву справу, якою ви займалися останнім часом: проаналізувавши свою діяльність, ви виявите і виправите її.

Скорпіон

Перш ніж розпочати втілення в життя важливого для вас проєкту, старанно підтягніть усі свої поточні "хвости", інакше їх наявність негативно позначиться на роботі.

Стрілець

Час сьогодні йтиме набагато швидше, ніж зазвичай, тому дуже важливо контролювати його, інакше наприкінці дня доведеться виявити, що всі заплановані справи так і залишилися нездійсненими.

Козоріг

Потужний заряд енергії, який ви отримаєте сьогодні, потрібно спрямувати на виконання особливо важливого завдання, яке поставить перед вами начальство: ви впораєтеся з ним "на відмінно".

Водолій

У вирішенні професійних питань вам вдасться відчути те, що називається "другим диханням": здасться, що не важко зрушити гори – обов'язково скористайтеся цим шансом.

Риби

У фінансовому плані успішними виявляться лише незначні фінансові операції – від великих угод, чого б вони не стосувалися, краще відмовитися, інакше можна буде втратити більше, ніж набути.

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