Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день, коли виходити з дому небезпечно

Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день, коли виходити з дому небезпечно

День, коли необхідно максимально злитися з зовнішнім середовищем і не виділятися на його тлі.

Диявольська енергетика цього часу небезпечна для будь-якої — навіть найсміливішої і відчайдушної у вчинках — людини, тому зірки рекомендують — зрозуміло, по можливості — не залишати свій будинок і не спілкуватися з оточуючими, до того ж не тільки незнайомими, але і рідними і близькими. У нинішній — вихідний — день захистити себе від неприємностей буде простіше, ніж в будній.

Овен (21.03 — 20.04)

Гороскоп на 24 жовтня для Овнів

Спілкуватися сьогодні можна тільки з людьми, яким ви довіряєте на всі сто відсотків — близькими друзями, коханими людьми і родичами, від інших краще триматися подалі.

Телець (21.04 — 21.05)

Гороскоп на 24 жовтня для Тельців

Не варто розповідати оточуючим про ідеї, які можуть прийти в голову: непорядні люди легко можуть їх привласнити, вам же залишиться спостерігати, як вони здійснюють ваші мрії.

Близнята (22.05 — 21.06)

Гороскоп на 24 жовтня для Близнят

Прислухаючись до думки інших людей, перш ніж піти у них на поводу, подумайте про мету, яку вони переслідують: велика ймовірність того, що їхні наміри далеко не так чисті, як може здатися на перший погляд.

Рак (22.06 — 22.07)

Гороскоп на 24 жовтня для Раків

Не варто брати на себе зобов'язання, які ви свідомо не в змозі виконати: не виконавши цю обіцянку, ви набудете репутацію ненадійної людини, з якою краще не мати спільних справ.

Лев (23.07 — 21.08)

Гороскоп на 24 жовтня для Левів

День сприятливий для наведення чистоти і прядка в домі: прибирання різного ступеня складності, аж до генерального, дозволить не тільки вилизати все поверхні, але й очистити енергетику свого житла.

Діва (22.08 — 23.09)

Гороскоп на 24 жовтня для Дів

Не варто не тільки витрачати гроші, але навіть просто брати їх в руки: це може стати поганою прикметою, що пророкує перекриття фінансових потоків, що рухаються до вас.

Терези (24.09 — 23.10)

Гороскоп на 24 жовтня для Терезів

Найголовніше сьогодні — не дозволяти емоціям взяти над собою верх: під їхнім впливом можна наламати велику кількість дров, які згодом не стане розгрібати ніхто, крім вас.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Гороскоп на 24 жовтня для Скорпіонів

Незважаючи на вихідний, від зустрічей з друзями або родичами краще відмовитися: очікуваного задоволення вони не принесуть, а отже, доведеться весь вечір нудьгувати.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Гороскоп на 24 жовтня для Стрільців

День сприятливий для примирення з людьми, з якими ви перебуваєте в сварці — правда, для цього доведеться визнати свої помилки, але для такого справедливого знаку, як ви, це не складно.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Гороскоп на 24 жовтня для Козорогів

Зірки настійно радять вам остерігатися нових знайомств: людина, яка на перший погляд справіть приємне враження, насправді виявиться зовсім не такою вже й хорошою.

Водолій (21.01 — 18.02)

Гороскоп на 24 жовтня для Водоліїв

Небажано спілкуватися з людьми зі свого минулого — швидше за все, вони з'являться у вашому житті не просто так, а з місією, причому не найприємнішою, тому краще з ними не зустрічатися і не розмовляти.

Риби (19.02 — 20.03)

Гороскоп на 24 жовтня для Риб

Для вас девіз нинішнього дня — відчуття міри у всьому: чим би ви не вирішили займатися цього часу, важливо вчасно зупинитися, в іншому випадку наслідки можуть бути, м'яко кажучи, неприємними.

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