Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків зодіаку: день творення

День, коли дії мають бути спрямовані виключно на творення, будь-яка руйнація – навіть з благою метою – неприпустима та карається.

Не можна не лише руйнувати будинки, навіть якщо йдеться про стару дерев'яну дачу, на місці якої планується будівництво сучасного котеджу, а й пиляти дрова, рвати квіти – все це завдасть шкоди навколишньому простору, а потім – бумерангом – вдарить по самій людині. Зате можна – і треба – будувати, сіяти, садити – дерева, чагарники, квіти.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 24 жовтня для Овнів

Вас сьогодні супроводжуватиме успіх у справах – перш за все, у вирішенні бізнес-питань: велика ймовірність отримання прибутку, підписання вигідних контрактів та укладання перспективних угод.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 24 жовтня для Тельців

День сприятливий для купівлі та продажу нерухомості: якщо ви давно маєте намір продати квартиру або купити дачу, кращого часу вам не знайти, тож не варто зволікати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 24 жовтня для Близнят

Переговори з діловими партнерами, призначені на цей день, пройдуть максимально успішно: навіть найнезговірливіші з них цього разу охоче йтимуть на контакт і прислухатимуться до чужої думки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 24 жовтня для Раків

Дратівливість, яка стане вашою супутницею цього дня, необхідно «гасити»: найкраще – тієї миті, коли вам захочеться сказати щось різке іншій людині – згадати, що ви теж не безгрішні.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 24 жовтня

Велика можливість зіткнення з токсичними людьми, які спробують вивести вас на емоційний сплеск: не давайте йому шансу підживитися вашою енергією – не реагуйте на провокації.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 24 жовтня для Дів

Незважаючи на те, що фінансовий успіх сьогодні на вашому боці, будь-який документ, який вам треба буде підписати, необхідно ретельно вивчити – аж до коми – і лише потім ставити візу.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 24 жовтня для Терезів

Будь-який негідний вчинок, який ви дозволите собі сьогодні, обов'язково обернеться проти вас, тому потрібно десять разів подумати, перш ніж зважитися на таку дію.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 24 жовтня для Скорпіонів

Позбутися негативних емоцій, які можуть зіпсувати вам настрій на весь день, можна, зайнявшись чимось корисним – наприклад, прибиранням у квартирі, воно точно не буде зайвою.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 24 жовтня для Стрільців

Намагайтеся зберігати позитивний настрій, використовуючи для цього різні — зрозуміло, доступні — способи: найкраще відволіктися від поганих думок, почитавши цікавий роман або подивившись детектив.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 24 жовтня для Козорогів

Не з'ясовуйте стосунки з агресивно налаштованими людьми: зіткнувшись із такою людиною, просто пройдіть повз – таким чином ви не дасте їй змоги виплеснути на вас її негатив і збережете душевне здоров'я.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 24 жовтня для Водоліїв

День сприятливий для спілкування з друзями та родичами, щоправда, для цього підходить лише друга половина дня, першу необхідно присвятити роботі – в цей час вона ладнатиметься.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 24 жовтня для Риб

Ризик, звичайно, шляхетна справа, і сьогодні зірки його вітають, та все ж бажано, щоб він був спланованим і добре обміркованим, інакше можна втратити більше, ніж виграти.

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