Гороскоп на 25-26 грудня для всіх знаків зодіаку: дні, коли важливо зберігати спокій

Гороскоп на 25-26 грудня для всіх знаків зодіаку: дні, коли важливо зберігати спокій

22-й місячний день, який розтягнеться майже на дві доби, – час, коли важливо попри все зберігати внутрішню рівновагу та спокій.

Тільки так можна буде стримати емоції та зберегти контроль розуму над почуттями. Час також сприятливий для допомоги нужденним, що повністю відповідає ідеї Різдва: можна подавати милостиню, займатися благодійністю та волонтерством, робити подарунки – все добро повернеться сторицею.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25-26 грудня для Овнів

Співчуваючи іншим людям, не бійтеся здатися їм не "залізним", а слабким та беззахисним: цілком можливо, що вони зможуть зі свого боку надати вам моральну допомогу та підтримку.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25-26 грудня для Тельців

Необхідно стежити за спалахами гніву, до яких ви схильні в цей час – неадекватна поведінка може зіпсувати взаємини з рідними та близькими людьми і навіть поставити під удар кар'єру.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25-26 грудня для Близняи

Чим більше добрих справ ви цими днями запишете на свій рахунок, тим енергійніше почуватиметеся, так що не варто скупитися на широкі – у хорошому сенсі цього слова – жести.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25-26 грудня для Раків

Випробовуючи жалощі до себе, важливо пам'ятати: великій кількості людей, серед яких є і ваші друзі, набагато гірше, ніж вам — знайдіть можливість допомогти їм, і від вашої зневіри не залишиться і сліду.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25-26 грудня для Левів

Не варто передавати іншим людям чутки про ваших спільних знайомих і тим більше не пліткуйте самі – ваші слова обов'язково передадуть тим, кого вони стосуються, а ви наживете собі ворога в їхньому обличчі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25-26 грудня для Дів

Дні, коли небажано щось робити з корисливих спонукань, навіть якщо вони вдаватимуть міркування практичності — обдурити ні себе, ні оточення вам все одно не вдасться.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25-26 грудня для Терезів

Життя дасть вам рідкісний шанс виправити помилку у взаєминах із близькою людиною – щоправда, з однією умовою: вам доведеться зробити висновки з того, що трапилося, і надалі подібного не повторювати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25-26 грудня для Скорпіонів

Хтось із друзів може попросити вас про мінімальну допомогу – потрібно буде лише уважно вислухати і дати слушну пораду – не відмовляйте нікому в такій ласці.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25-26 грудня для Стрільців

Частка самокритики вам у ці дні не завадить, але не варто заходити в цьому процесі надто далеко: того, що ви визнали свою помилку і зробили з неї висновки, буде цілком достатньо.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25-26 грудня для Козорогів

Необхідно хоча б на якийсь час забути про матеріальне та згадати про духовне: наприклад, сходити до церкви чи відвідати якийсь культурний захід – виставу чи художню виставку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25-26 грудня для Водоліїв

Налагодити стосунки з близькою людиною допоможе подарунок – необов'язково дорогий, але неодмінно придбаний саме їй, з урахуванням її бажань, захоплень і переваг.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25-26 грудня для Риб

До дратівливості з боку близьких людей, можливої у ці дні, потрібно поставитися з розумінням – вона продиктована не внутрішніми переконаннями, а впливом Місяця, який мине до понеділка.

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