Гороскоп на 25-26 травня для всіх знаків Зодіаку: дні, коли нічого не відбувається випадково

У 18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, нічого не відбувається випадково.

Час сприятливий для аналізу ситуації, що склалася у професійному – чи особистому – житті: стануть зрозумілими причинно-наслідкові зв'язки подій, які досі торкалися незрозумілими та заплутаними. Потрібно також пам'ятати про те, що в такі дні повертаються бумерангом як злі, так і добрі справи, так що він ясно покаже, яким шляхом – правильним чи ні – йде людина.

Овен

На можливу агресію з боку оточуючих краще не відповідати взагалі, якщо ж такої можливості не буде, побажайте їм здоров'я – як правило, це найкращий спосіб упоратися з токсичними людьми.

Телець

Красномовність і впевненість, які ви будете мати в цей час, дозволять переконати у своїй правоті навіть найнезговірливіших опонентів – скористайтеся цими якостями, щоб домовитися з ними.

Близнюки

Вирішуючи важливе життєве питання, не слухайте чужих порад — ніхто не розбереться в ситуації, що склалася краще за вас самих, тому довіряйте тільки власному внутрішньому голосу.

Рак

Не варто прислухатися до «доброзичливців», які захочуть відмовити вас від здійснення важливого вчинку: повіривши їм, ви можете прогаяти рідкісний шанс досягти серйозного життєвого успіху.

Лев

Ви рідко сумніваєтеся у собі та своїх силах, але в цей час зірки дадуть вам можливість подивитися на себе збоку – результат вас навряд чи порадує, тому варто подумати про те, як виправити ситуацію.

Діва

Зверніть увагу на ті недоліки, які шалено дратують вас в інших людях — швидше за все, вони властиві і вам самим, просто ви з якоїсь причини не хочете визнаватись у цьому навіть собі.

Терези

Чим би ви не займалися цими вихідними, пам'ятайте: ваші дії не повинні бути спонтанними, тільки ретельно продумуючи і прораховуючи кожен свій крок, ви зможете досягти очікуваного успіху.

Скорпіон

Не можна допускати негативних намірів не тільки в діях, а й у думках: зло обов'язково повернеться до вас бумерангом, причому, прилетить він у той момент, коли ви найменше його чекатимете.

Стрілець

Зірки рекомендують вам звертати увагу на знаки, які посилатиме Всесвіт – її мета підготувати вас до важливої події, яка ось-ось відбудеться у вашому житті.

Козеріг

Відносини з близькою людиною, з якою вас деякий час тому вас розлучила сварка налагодяться, правда, для цього необхідно буде докласти зусиль – як мінімум, визнати, що ви були неправі.

Водолій

Від роботи – навіть якщо йдеться про побутові турботи – у ці дні краще відмовитися, особливо це стосується другої половини дня – цей час сприятливий для відпочинку та відновлення сил.

Риби

Особливу увагу слід приділити своєму здоров'ю: серйозних проблем, на щастя, не передбачається, але подумати про правильне харчування та заняття посильними видами спорту має сенс.

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