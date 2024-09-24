Гороскоп на 25-26 вересня для всіх знаків зодіаку: дні, коли на нас чекають випробування

23-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, – час, коли на нас чекає безліч випробувань.

Зазвичай вони набувають вигляду перешкод на професійному та життєвому шляху, які доводиться долати скрізь. Натомість перемога над такими обставинами не лише несе в собі успіх у всіх життєвих сферах, а й дає привід для задоволення собою, тож результат боротьби того вартий. Не треба звертати увагу на поганий настрій, він – лише вплив негативних енергій Місяця, який мине за два дні.

Овен

Найкращий спосіб подолати негативну енергетику днів – зайнятися фізичною працею, яка буде корисною як для самих представників знака, так і для їхньої родини – наприклад, затіяти прибирання в оселі чи на дачі.

Телець

Час, коли представникам знака – якщо у них буде така можливість – потрібно відмовитися від спілкування з людьми навколо, інакше вони примудряться наговорити їм купу неприємних речей, що поставить їх у незручне становище.

Близнята

Не можна спілкуватися з людьми, які так чи інакше виявлятимуть ознаки агресії: подальше – неминуче – зіткнення з ними може призвести до неприємних наслідків.

Рак

Велика ймовірність того, що представників знака "накриє" їхній улюблений психологічний стан – невпевненість у власних силах: їй бажано протиставити зусилля з підвищення самооцінки.

Лев

Спілкування з токсичними людьми необхідно уникати завжди, але цими днями – особливо: енергії, яку вони у вас заберуть, вистачило б на велику кількість справ – як професійних, так і побутових.

Діва

Представники вашого знака, мабуть, єдині у всьому зодіаку, кому сьогодні не лише можна, а й потрібно необмежено спілкуватися з оточенням, особливо важливо розвивати романтичні стосунки.

Терези

Не найкраще рішення цих днів – проявити властиві вам дипломатичні здібності, втрутившись у чужий конфлікт – як результат, ворожі сторони у всьому оголосять винними вас.

Скорпіон

Не варто на цей час планувати переговори, від яких залежать професійні та фінансові перспективи: навряд чи співрозмовники будуть налаштовані на конструктивний діалог, а результат точно не порадує.

Стрілець

Небажано відвідувати місця масового скупчення людей, навіть якщо похід до театру чи на концерт ви планували заздалегідь: цими днями перебування у натовпі може бути небезпечним – не лише психологічно, а й фізично.

Козоріг

Цими днями вам необхідно дотримуватися поміркованості у всьому – від роботи, яку ви візьмете собі на плечі, до харчового раціону: вашим девізом має стати відомий слоган "чим менше, тим краще".

Водолій

Необхідно звертати увагу на численні знаки, які в цей час надсилатимуть вам вищі сили: вони не лише підкажуть вам відповідь на важливе питання, але й застережуть від можливих неприємностей.

Риби

Дні, коли потрібно якомога менше говорити: під впливом енергій дня ви можете необережно висловити свою неприємну думку щодо когось з оточення – наприклад, вашого безпосереднього керівництва.

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