Гороскоп на 25 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба чинити опір спокусам

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба чинити опір спокусам

День, коли людину на кожному кроці можуть підстерігати різного роду спокуси, яким можна – і потрібно – чинити опір.

Насамперед, це стосується її власної персони: спокуса відчути себе кращою, вищою, пристойнішою і розумнішою за інших буде велика, чого в жодному разі не можна собі дозволяти. Кращими засобами, які допоможуть уникнути цього, стануть почуття гумору та самоіронія – подивившись на себе з такої точки зору, можна буде позбутися зайвої зарозумілості, яка не має під собою жодної підстави.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 червня для Овнів

Зустрічі з друзями або родичами, навіть якщо вони були заплановані на цей час заздалегідь, краще перенести: у найкращому випадку вони пройдуть на ноті, у найгіршому – закінчаться сваркою.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 червня для Тельців

День сприятливий для відпочинку – добре, що на календарі вихідний, але – за однієї умови: він має бути активним, інакше користі не принесе, а стане лише безглуздим марнуванням часу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 червня для Близнят

Від прийняття важливих рішень – як особистого, так і господарсько-побутового рівня – сьогодні необхідно відмовитися: енергії дня такі, що надто велика ймовірність зробити прикру помилку.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 червня для Раків

День, коли представникам вашого знаку не варто – за звичкою – замикатися у собі та проводити час у своїй «мушлі»: активне спілкування на всіх рівнях додасть оптимізму та підніме вам настрій.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 червня для Левів

Сьогодні – втім, як і завжди – не варто витрачати гроші бездумно: найімовірніше, покупки, зроблені зопалу, будуть невдалими, а згодом ви пошкодуєте про своє марнотратство.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 червня для Дів

Сварка, яка може спалахнути через яку-небудь дрібницю, може перерости у довготривалий конфлікт, тому не можна давати недоброзичливцям жодного шансу зачепити або образити вас.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 червня для Терезів

Від прийняття важливих рішень сьогодні краще відмовитись: ви легко можете прийняти бажане за дійсне і зробити невірні висновки, які призведуть до помилкових рішень.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 червня для Скорпіонів

Не варто розпочинати серйозні справи, навіть якщо вони стосуватимуться всіх побутових клопотів: наприклад, генеральне прибирання сьогодні краще не починати – завершити його все одно не вдасться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 червня для Стрільців

Велика ймовірність конфліктів у сім'ї: щоб такого не трапилося, необхідно ставитися до близьких людей з максимальним терпінням і розумінням, навіть якщо вони видаватимуться вам нестерпними.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 червня для Козорогів

Не варто давати поради людям, які вас про них не просять: вони можуть розцінити їх, як нахабне втручання у своє особисте життя і, як наслідок, серйозно образитися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 червня для Водоліїв

Дзвінки від друзів і приятелів необхідно ретельно фільтрувати і вести розмови лише на справді важливі теми, а від переливання з пустого в порожнє краще відмовитись – навіщо даремно витрачати час?

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 червня для Риб

Сьогодні небажано вести ділові переговори – успіхом вони не увінчаються, а партнерам, які захочуть вас до них втягнути, скажіть, що не хочете у вихідний спілкуватися на професійні теми.

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