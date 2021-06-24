Гороскоп на 25 червня для всіх знаків зодіаку: день відпочинку і релаксу

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків зодіаку: день відпочинку і релаксу

Один із найбільш гармонійних і легких днів місячного місяця, що прихиляє до відпочинку і релаксу.

Найкраще в цей час розслабитися і віддатися улюбленим заняттям — почитати книжки, послухати музику, але, якщо такий режим недоступний, необхідно працювати спокійно, без суєти і поспіху. Не варто впадати в крайнощі, з'ясовувати стосунки і конфліктувати — втім, як і в будь-який інший день.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 25 червня для Овнів

Намагайтеся нікого не ображати, навіть якщо вам здасться, що людина заслуговує різкого до себе ставлення — конфлікт, що виник внаслідок цього, може принести вам серйозні неприємності.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 25 червня для Тельців

Професійні обов'язки необхідно виконувати спокійно і без поспіху, в іншому разі є ризик серйозної помилки, яка поставить під удар весь проєкт — намагайтеся одразу ж її виправити.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 25 червня для Близнят

Енергію, якої сьогодні не бракуватиме, небажано витрачати на дрібниці, які не варті і хвилини вашої уваги — краще поставити перед собою серйозну мету і зосередитися на її досягненні.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 25 червня для Раків

До поради, яку дасть вам в цей день близька людина, необхідно дослухатися: в ній міститиметься серйозний сенс, тому вона цілком може стати дороговказом.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 25 червня для Левів

Не варто зарозуміло ставитися до людей, які вас оточують: по-перше, вони цього не заслужили, а по-друге, можуть відплатити вам тією ж монетою, що буде вкрай неприємно для вас.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 25 червня для Дів

День не підходить для ухвалення важливих життєвих і професійних рішень — з великою часткою ймовірності вони виявляться помилковими, тому краще перенести цей процес на інший день.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 25 червня для Терезів

Небажано хапатися за кілька справ одразу — жодну з них не вдасться довести до кінця, тому потрібно вибрати один — найбільш важливий — проєкт і зробити упор саме на нього.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 25 червня для Скорпіонів

Зробивши роботу над припущеними останнім часом помилками, ви зможете зробити важливі висновки про те, чого не варто робити надалі, і почати життя, як то кажуть, з чистого аркуша.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 25 червня для Стрільців

Від активних дій і поспіху сьогодні краще відмовитися — як відомо, всюди встигає тільки той, хто нікуди не поспішає, тому вам рекомендується займатися справами спокійно і розмірено.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 25 червня для Козорогів

Вирішення професійних питань бажано перенести на інший день — сьогодні вони все одно успіхом не увінчаються, так що краще зосередитися на своєму улюбленому заняттю.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 25 червня для Водоліїв

В документи, підписані сьогодні, може закрастися прикра помилка, яка переверне сенс контенту з ніг на голову — оформлення важливих угод і підписання договорів краще перенести на інший час.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 25 червня для Риб

Не варто легковажно витрачати енергію, яку відпустять вам зірки в цей час, вона може дуже швидко вичерпатися, тому займатися варто тільки найважливішими справами, без яких не можна обійтися.

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