Гороскоп на 25 грудня для всіх знаків зодіаку: день контрастних станів

Емоційно нерівний день, у якому знайдеться місце для прояву крайнощів – як у негативний, так і у позитивний бік.

Почнеться він зі знака "мінус", коли дратівливість та агресія можуть зашкалювати, але потім маятник настроїв у суспільстві різко хитнеться у бік знака "плюс", тому всі конфлікти, що намітилися від ранку, не отримають розвитку і досить швидко врегулюються. Енергії буде небагато, тому серйозних зусиль – особливо фізичних – краще уникати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 грудня для Овнів

День якнайкраще підходить для того, щоб – нехай не одразу, а поступово – перейти на здорове харчування: вже сьогодні можна виключити зі свого раціону шкідливі продукти, замінивши їх овочами та фруктами.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 грудня для Тельців

Вирішивши зайнятися спортом, пам'ятайте, що надмірна завзятість у цьому плані може призвести до травм і розтягнень, тому не варто встановлювати олімпійські рекорди — уникайте серйозних навантажень.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 грудня для Близнят

Тим представникам вашого знака, хто не може знайти вихід із заплутаної життєвої ситуації, можна звернутися за порадою до снів або ворожінь: вони можуть містити важливі підказки з цього приводу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 грудня для Раків

Сьогодні не варто спускати образу нікому – навіть найближчій людині, інакше такий стиль спілкування може увійти в неї у звичку, а це навряд чи піде на користь вашим стосункам.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 грудня для Левів

Чим би ви сьогодні не займалися – навіть якщо йтиметься про прості домашні турботи – вам знадобиться впевненість у своїх силах, а інакше навіть простий обід виявиться приготувати не до снаги.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 грудня для Дів

Не варто йти на принцип, особливо якщо предмет суперечки не має для вас особливого значення: поступившись, ви збережете лад у взаєминах, і водночас нічого не втратите, що для представників вашого знака особливо важливо.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 грудня для Терезів

Займаючись домашніми справами, намагайтеся не перейматися: зрештою, вони від вас нікуди не втечуть – те, що розпочато сьогодні, можна буде закінчити наступними вихідними, а здоров'я треба берегти.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 грудня для Скорпіонів

Не варто доводити розпочату роботу до досконалості, оскільки часу та сил на це піде багато, а досягти бажаного результату однаково не вдасться, до того ж легка нотка недбалості надасть їй своєрідної чарівності.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 грудня для Стрільців

Не слід піддаватися емоціям, які намагатимуться взяти над вами гору: поступившись їм, ви втратите добру половину дня, яку інакше могли б витратити на важливі – і приємні – заняття.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 грудня для Козорогів

Незважаючи на вихідний, сьогодні краще відмовитися від зустрічей із друзями та посиденьок із членами своєї сім'ї: напруженість, яка відчуватиметься у спілкуванні, може призвести до серйозного – і нікому не потрібного – конфлікту.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 грудня для Водоліїв

Від походу до перукарні представникам вашого знака краще відмовитися: будь-які маніпуляції з волоссям, по-перше, вас не прикрасять, а по-друге, заберуть енергію, якої сьогодні й так недостатньо.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 грудня для риб

Якщо ви невпевнені в тому, що зможете залишатися стриманими в будь-якій ситуації, краще відмовтеся від спілкування з людьми, навіть якщо йдеться про випадкових перехожих – краще проігноруйте їх та пройдіть повз.

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