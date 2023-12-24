Гороскоп на 25 грудня для всіх знаків зодіаку: день повторюваних ситуацій

День повторюваних ситуацій, які – з великою ймовірністю – вже траплялися з вами в минулому.

Зазвичай вони даються нам не для того, щоб відчути ностальгію – таким чином нас повертають до можливості дати правильну відповідь на суттєве, але наразі не вирішене нами питання. Також можна – і потрібно – займатися творчістю: вона стане найкращим релаксом для всіх.

Овен

Ситуація, в яку ви можете втрапити сьогодні, найімовірніше, вже траплялася з вами кілька років тому, та лише сьогодні ви зрозумієте, як повинні були вчинити тоді – спробуйте не схибити хоча б зараз.

Телець

Ухвалюючи серйозне рішення, яке ніяк не можна буде відкласти, намагайтеся не поспішати і ретельно зважити всі "за" і "проти", щоб згодом не пошкодувати про свою необачність.

Близнята

День – через те, що він святковий – невдалий для вирішення професійних питань, але розробляти тактику і стратегію виходу з цієї ситуації вам ніхто не заборонить, чим і варто зайнятися.

Рак

Необхідно розглянути можливість повернення до справи, від якої ви відмовилися деякий час тому: можливо, настав час завершити її втілення вже від завтра.

Лев

Доля надасть вам вдалу можливість влаштувати своє особисте життя – головне, не прогаяти її, що цілком може статися, якщо ви судитимете нових знайомих по розуму, а не по одежі.

Діва

У взаєминах із близькими людьми важливо не давати можливості колишнім образам підняти голову – вони можуть нашкодити й без того тендітним стосункам, які ви старанно вибудовували тривалий час.

Терези

Спілкуючись із людьми – цього дня переважно з особистих питань, – використовуйте не лише талант красномовства, а й дипломатичні здібності, якими наділила вас природа – грубощів вам не пробачать.

Скорпіон

Якщо ви давно хотіли помиритися з кимось із близьких, але сумнівалися в тому, що вони охоче підуть назустріч, скористайтеся енергіями нинішнього дня – вони сприятимуть залагодженню конфліктів.

Стрілець

Хороший день для того, щоб продемонструвати світові свої таланти: цілком імовірно, що творчість, якою ви захоплюєтеся у вільний від роботи час, стане основною – бюджетоутворювальною – справою.

Козоріг

Святкові дні є для вас своєрідним випробуванням – мимоволі позбавлені основної роботи, ви почуваєтеся незатишно: використовуйте час для спілкування із приємними вам людьми.

Водолій

Останнім часом ви з коханою людиною – не з власної вини – стали віддалятися одне від одного: замість того, щоб ображатися, поговоріть і з'ясуйте причини відсутності взаєморозуміння.

Риби

День сприятливий для того, щоб приготуватися до робочого тижня, який починається завтра: святкового днч робити цього не хочеться, але іншого часу для цього у вас просто не буде.

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