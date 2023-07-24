Гороскоп на 25 липня для всіх знаків зодіаку: один із найнебезпечніших днів місячного календаря

Зазвичай у такий час ми страждаємо від сумнівів, легко помиляємося й віримо в обман, що робить нас легкою здобиччю для шахраїв. Проте виявляючи певну частку обережності, цілком можна вберегти себе та близьких від небезпеки. Головне – не довіряти тим, хто обіцяє швидку вигоду від нескладного проєкту, і вірити в себе та свої сили, попри все.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 липня для Овнів

Не варто робити того, чого ви не хочете, навіть якщо оточення переконуватиме вас у тому, що це необхідно: користі від такої роботи однаково не буде, а ось настрій серйозно зіпсується.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 липня для Тельців

Відчувши, що вас накриває дратівливість, намагайтеся дистанціюватися від людей навколо – особливо це стосується близьких, сварка з якими може боляче вдарити по ваших взаєминах.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 липня для Близнят

Сьогодні ви можете опинитися на емоційних "гойдалках", які випробовуватимуть вас на міцність: оскільки зовсім уникнути їхнього негативного впливу не вдасться, зменште хоча б амплітуду: намагайтеся менше хвилюватися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 липня для Раків

Не варто відповідати злом на зло: по-перше, ви, як один із наймиролюбніших знаків, навряд чи зможете це зробити, а по-друге, реакція опонента може виявитися непередбачуваною.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 липня для Левів

Будь-яку пропозицію заробити, нічого для цього не роблячи, потрібно брати під сумнів і ретельно аналізувати: погодившись на неї одразу, ви ризикуєте не отримати, а втратити фінанси, які маєте.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 липня для Дів

В жодному разі не можна кидати проєкт, над яким ви зараз працюєте, навіть якщо вам здасться, що він не має жодних перспектив: згодом з'ясується, що до досягнення поставленої мети залишилося два кроки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 липня для Терезів

Незважаючи на таланти дипломата й миротворця, які ви маєте, намагайтеся не застосовувати їх, якщо йтиметься про конфлікт між близькими вам людьми – до добра вас це не доведе.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 липня для Скорпіонів

Критику з боку колег, яку ви можете почути цього дня, не варто брати надто близько до серця, як і повністю нехтувати нею: частка істини в ній буде, тож її треба добре обміркувати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 липня для Стрільців

Працюючи над новим проєктом, зумійте вчасно зупинитися: покращувати те, що і так має доволі непоганий вигляд, можна до нескінченності, водночас сили й час можна витратити на більш продуктивну справу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 липня для Козорогів

Не варто на рівному місці сваритися з близькою людиною, та якщо це станеться, треба дослухатися до того, що вона казатиме під впливом емоцій – на вас чекає багато несподіванок.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 липня для Водоліїв

Енергію, якої цього дня не бракуватиме, необхідно спрямовувати на вирішення важливих питань, на розпилюючись насправи, які цілком можуть зачекати спокійнішого в енергетичному плані часу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 липня для Риб

Незважаючи на те, що вам потрібно вирішити важливе питання з безпосереднім керівником, сьогодні краще не траплятися йому на очі: під впливом поганого настрою він може несправедливо вам чимось дорікнути.

Читайте також: